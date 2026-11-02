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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 2 November 2026 | 17.32 WIB

Prediksi Skor Deportivo vs Osasuna di Liga Spanyol: Sama-sama Inkosisten, Siapa yang Bangkit?

Pelatih Deportivo La Coruna Antonio Hidalgo. (Instagram/@rcdeportivo) - Image

Pelatih Deportivo La Coruna Antonio Hidalgo. (Instagram/@rcdeportivo)

JawaPos.com - Deportivo La Coruna akan menjamu Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Riazor, Selasa (3/11) pukul 03.00 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama memiliki catatan penampilan yang inkonsisten menjelang laga tersebut. 

Deportivo La Coruna datang dengan catatan enam laga tanpa kemenangan di Liga Spanyol musim ini. Mereka harus berjuang untuk kembali menemukan konsistensi.

Meski Deportivo La Coruna punya catatan buruk, mereka memiliki modal penting berupa dukungan publik Riazor.

Super Depor baru menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan kandang musim ini, meskipun tiga laga lainnya berakhir imbang.

Di sisi lain, Osasuna juga memiliki catatan penampilan yang tidak konsisten.

Tim asuhan Jagoba Arrasate itu hanya meraih satu kemenangan dari tujuh laga terakhirnya di Liga Spanyol musim ini. 

Deportivo La Coruna saat ini menghuni peringkat ke-13 dengan torehan 11 poin. Koleksi poin tersebut sama seperti Osasuna yang menempati posisi ke-15 karena kalah selisih gol. 

Artinya, laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim karena kemenangan akan memperbaiki posisi di papan klasemen. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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