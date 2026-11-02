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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 2 November 2026 | 19.44 WIB

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Dua Tim yang Ingin Bangkit

Deportivo La Coruna siap menyambut kedatangan Osasuna dalam lanjutan La Liga Spanyol. (Fundeu) - Image

Deportivo La Coruna siap menyambut kedatangan Osasuna dalam lanjutan La Liga Spanyol. (Fundeu)

JawaPos.com - Deportivo La Coruna akan menjamu Osasuna dalam lanjutan pekan ke-11 La Liga 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Abanca-Riazor, Selasa (3/11/2026) pukul 03.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Deportivo dan Osasuna saat ini mengoleksi 11 poin dari 10 pertandingan. Deportivo menempati peringkat ke-13, sedangkan Osasuna berada di posisi ke-15. Dengan selisih posisi yang tidak terlalu jauh, hasil pertandingan ini berpeluang memengaruhi persaingan kedua tim di papan tengah klasemen.

Tuan rumah datang dengan catatan yang belum memuaskan di kompetisi domestik. Tim asuhan Antonio Hidalgo belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir. Situasi tersebut membuat tambahan tiga poin menjadi target penting bagi Deportivo, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Performa Deportivo sebenarnya cukup menjanjikan pada awal musim. Mereka mampu mengumpulkan delapan poin dari empat pertandingan pertama. Namun, hasil positif itu tidak berlanjut setelah tim mengalami penurunan performa dalam beberapa pekan berikutnya.

Pada pertandingan liga terakhir, Deportivo harus mengakui keunggulan Atletico Madrid dengan skor 0-1. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah.

Meski demikian, Deportivo memiliki modal tambahan setelah mengalahkan Auriense CA dengan skor 3-0 pada putaran pertama Copa del Rey, Kamis (29/10/2026). Kemenangan itu diharapkan bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri para pemain menjelang pertandingan melawan Osasuna.

Catatan kandang Deportivo juga memberikan sedikit keuntungan. Mereka hanya sekali kalah dalam lima pertandingan kandang di La Liga musim ini. Namun, tiga pertandingan lainnya berakhir imbang sehingga kemampuan memaksimalkan peluang menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki.

Di kubu lawan, Osasuna juga belum menunjukkan konsistensi. Tim yang kini ditangani Jagoba Arrasate tersebut baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Sevilla dalam lanjutan La Liga. Hasil itu membuat mereka perlu segera bangkit agar tidak semakin tertinggal dari tim-tim di atasnya.

Editor: Edi Yulianto
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