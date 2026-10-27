Harry Kane Putus Penantian 25 Tahun Pemain Inggris Raih Ballon d’Or

JawaPos.com - Harry Kane mengakhiri penantian panjang pemain Inggris untuk meraih Ballon d’Or setelah dinobatkan sebagai pemenang edisi 2026.

Striker Bayern Munchen itu menjadi pemain Inggris pertama yang meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut sejak Michael Owen pada 2001.

Dalam perebutan Ballon d’Or 2026, Kane mengungguli dua pesaingnya, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal. Mbappe tampil menonjol bersama tim nasional Prancis, sedangkan Yamal turut mencuri perhatian berkat penampilannya bersama Spanyol dan Barcelona.

Manisnya, Kane menerima trofi Ballon d’Or 2026 dalam malam penganugerahan yang berlangsung di London Palladium Theatre, London, Inggris, Selasa (27/10) dini hari WIB. Seperti diketahui, Inggris merupakan tanah kelahiran striker berusia 33 tahun tersebut.

"Berada di London membuat penghargaan ini terasa lebih istimewa. Rasanya seperti pertanda baik. Terima kasih kepada semua orang yang telah memilih saya, saya bisa membayangkan betapa sulitnya keputusan tersebut, jadi terima kasih," kata Kane, dilansir dari ESPN, Selasa (27/10).

Keberhasilan tersebut sekaligus mengukuhkan namanya sebagai pemain Inggris kelima yang berhasil menyabet Ballon d’Or. Sebelumnya, hanya empat pemain Inggris yang pernah meraih Ballon d’Or, yakni Stanley Matthews pada 1956, Bobby Charlton pada 1966, Kevin Keegan pada 1978 dan 1979, serta Michael Owen pada 2001.

Kane meneruskan jejak para pendahulunya setelah melewati musim yang mengesankan bersama klub dan tim nasional. Pemain berusia 33 tahun itu mencatatkan 73 gol dalam 65 pertandingan bersama Bayern Munchen dan tim nasional Inggris.

Ketajaman Kane turut membantu Bayern Munchen bersaing di Bundesliga dan Liga Champions. Sementara bersama Inggris, dia berperan dalam perjalanan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- hingga mencapai semifinal Piala Dunia.