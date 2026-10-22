Bayern Munchen Ditahan Imbang Arsenal, Harry Kane: Hasil yang Adil

Harry Kane menilai hasil imbang sudah adil bagi Bayern Munchen dan Arsenal. (Istimewa)
JawaPos.com - Harry Kane menilai hasil imbang sudah adil bagi Bayern Munchen dan Arsenal di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Allianz Arena, Kamis (22/10/2026).
Di babak kedua, Harry Kane menilai Bayern Munchen bermain bagus. Mereka juga berhasil unggul lewat penalti Harry Kane pada menit ke-61.
Kapten timnas Inggris itu juga merasa yakin Bayern Munchen akan mengakhiri laga dengan kemenangan. Namun, timnya bertahan dengan rapat yang membuat Arsenal mencetak gol penyama kedudukan yang dilakukan Declan Rice menit ke-82.
"Saya pikir itu penampilan yang bagus. Saya rasa untuk sebagian besar pertandingan, terutama di awal babak kedua, kami memiliki intensitas yang nyata. Kami terlihat berbahaya, kami mencetak gol dan kami memiliki momen untuk mengakhiri pertandingan. Kami memiliki momentum, mereka terlihat lelah, tetapi kemudian kami terjebak dalam pertahanan rapat selama 15 menit terakhir dan mereka menghukum kami dengan gol tersebut," kata Harry Kane yang dikutip dari laman UEFA, Kamis (22/10/2026).
Hasil imbang dirasa Kane sudah adil bagi Bayern Munchen dan Arsenal. Dia juga tidak terlalu khawatir dengan hasil tersebut karena masih ada pertandingan lain di Liga Champions.
"Secara keseluruhan, mungkin ini hasil yang adil. Saya rasa kami bisa lebih klinis di sepertiga akhir lapangan. Tapi masih banyak pertandingan tersisa, banyak pemain kami yang cedera dan absen malam ini. Pada akhirnya, kami akan menerima satu poin ini dan melanjutkan," ujar Kane.
Penyerang 33 tahun tersebut juga menyoroti duelnya dengan pemain Arsenal. Menurutnya, The Gunners menerapkan permainan fisik yang sangat bagus di laga ini.
"Itu adalah pertarungan sengit. Setiap duel penting. Mereka mencari bola-bola kedua dan membangun permainan dari sana. Saya pikir kami mengatasinya dengan cukup baik di sebagian besar pertandingan. Saat pertandingan sedikit memanas menjelang akhir, mereka semakin kuat dan mereka adalah tim yang tangguh secara fisik. Seperti yang saya katakan, dalam pertandingan yang kami mainkan, setiap detail kecil sangat penting. Mungkin kami tidak melakukan cukup banyak hal dengan benar untuk pantas menang," pungkas Harry Kane.
Hasil imbang melawan Arsenal membuat Bayern Munchen kini bertengger di posisi 14 klasemen sementara Liga Champions. Dan Arsenal, berada di posisi tujuh.
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