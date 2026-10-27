Harry Kane Raih Ballon d’Or 2026, Pemain Inggris Pertama Sejak Era Michael Owen

JawaPos.com - Harry Kane berhasil meraih penghargaan Ballon d’Or 2026 dan menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun terakhir yang memenangkan trofi itu.

Penyerang Bayern Munchen itu mendapat penghargaan setelah mencatatkan 73 gol untuk klub dan tim nasional sepanjang musim 2025/2026.

Kane menerima penghargaan tersebut dalam seremoni yang berlangsung pada Senin (26/10) waktu setempat di London.

Kane mengungguli penyerang Real Madrid Kylian Mbappe dan pemain sayap Barcelona Lamine Yamal dalam perebutan gelar pemain terbaik dunia versi majalah sepak bola Prancis, France Football.

Kemenangan Kane mengakhiri penantian panjang pemain Inggris untuk kembali meraih Ballon d’Or. Sebelum Harry Kane, Michael Owen menjadi pemain Inggris terakhir yang memenangkan penghargaan itu pada 2001.

Kane saat ini mengikuti jejak sejumlah legenda sepak bola Inggris yang pernah meraih Ballon d’Or, yakni Sir Stanley Matthews (1956), Sir Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 dan 1979), dan Michael Owen (2001).

Dalam sambutannya, Kane mengaku hampir tidak mampu berkata-kata karena emosional.

“Wow, saya hampir tidak bisa berkata-kata. Pertama-tama, terima kasih sekali lagi kepada France Football dan Ballon d’Or atas acara yang luar biasa ini. Berada di London membuat semuanya terasa lebih istimewa. Rasanya seperti pertanda baik,” ujar Kane dikutip dari Sky Sports.