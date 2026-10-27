Daftar Lengkap Pemenang Ballon d'Or 2026, Harry Kane Raih 2 Penghargaan

JawaPos.com - Malam penganugerahan Ballon d'Or 2026 berlangsung di London, Senin (26/10) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Sebanyak 13 penghargaan diberikan kepada pemain, pelatih, dan klub yang dinilai tampil menonjol sepanjang musim.

Harry Kane menjadi sorotan utama setelah meraih Ballon d'Or kategori putra. Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Inggris itu mengungguli Kylian Mbappe serta Lamine Yamal setelah mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan pada musim 2025/26.

Kane sekaligus menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun terakhir yang memenangkan penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola dunia tersebut sejak Michael Owen.

Di kategori putri, Alexia Putellas meraih Ballon d'Or untuk ketiga kalinya. Pemain Spanyol itu berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar pada musim lalu sebelum pindah ke London City Lioness.

Sementara itu, Yamal membawa pulang penghargaan Kopa Trophy atau Pemain Muda Terbaik Putra untuk tiga kali secara beruntun. Meski demikian, bintang Barcelona tersebut menilai rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih layak menerima penghargaan itu.

Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, juga mendapatkan pengakuan setelah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Putra.