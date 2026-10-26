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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.15 WIB

Douglas Luiz Puas dengan Performa Juventus Setelah Jebol Gawang Lecce

Douglas Luiz saat laga Juventus melawan Lecce ( Dok. Juventus FC) - Image

Douglas Luiz saat laga Juventus melawan Lecce ( Dok. Juventus FC)

JawaPos.com – Gelandang Douglas Luiz merasa puas dengan performa Juventus yang berhasil mengalahkan Lecce di pekan kedelapan Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Via Del Mare, Senin (26/10).

Juventus langsung memegang kendali permainan yang membuat mereka unggul. Gol pertama mereka datang dari Weston McKennie di menit ke-29.

Setelah itu, Juventus tetap meningkatkan intensitas serangan yang akhirnya membuahkan gol. Douglas Luiz sukses menambah keunggulan di menit ke-41 yang bertahan hingga laga berakhir.

Gelandang 28 tahun tersebut merasa puas dengan performa Juventus. Luiz juga memuji kinerja rekan setimnya dan tim kepelatihan.

"Musim ini sangat penting bagi saya, tetapi yang terpenting adalah kami menang. Kami sangat senang dengan ini,” kata Douglas Luiz kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Senin (26/10). “Kami mengakhiri akhir pekan dengan cara terbaik. Semua orang membicarakan semuanya di sini, dan saya senang untuk tim dan pelatih," tambah pemain asal Brasil.

Editor: Diar Candra
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