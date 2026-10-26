Douglas Luiz Puas dengan Performa Juventus Setelah Jebol Gawang Lecce

JawaPos.com – Gelandang Douglas Luiz merasa puas dengan performa Juventus yang berhasil mengalahkan Lecce di pekan kedelapan Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Via Del Mare, Senin (26/10).

Juventus langsung memegang kendali permainan yang membuat mereka unggul. Gol pertama mereka datang dari Weston McKennie di menit ke-29.

Setelah itu, Juventus tetap meningkatkan intensitas serangan yang akhirnya membuahkan gol. Douglas Luiz sukses menambah keunggulan di menit ke-41 yang bertahan hingga laga berakhir.

Gelandang 28 tahun tersebut merasa puas dengan performa Juventus. Luiz juga memuji kinerja rekan setimnya dan tim kepelatihan.