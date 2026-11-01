Prediksi Skor Juventus vs Napoli: I Partenopei Bidik Kemenangan di Turin

JawaPos.com — Napoli diprediksi mengalahkan Juventus 2-1 pada pekan kesembilan Serie A di Allianz Stadium, Turin, Senin (2/11/2026) pukul 02.45 WIB, untuk memperbesar peluang menembus papan atas klasemen.

Ketajaman I Partenopei menjadi modal menghadapi tuan rumah yang sedang kehilangan kepercayaan diri, dilanda cedera, dan baru menelan kekalahan ketiga di liga musim ini.

Duel dua raksasa Italia tersebut mempertemukan tim yang masih tertahan di luar enam besar klasemen sementara.

Napoli menempati posisi ketujuh, tepat di atas Juventus berkat keunggulan selisih gol, sehingga hasil pertandingan ini berpotensi mengubah posisi keduanya.

Pertemuan ini juga menghadirkan cerita emosional karena Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri memiliki sejarah penting bersama klub lawan.

Namun, kebutuhan mendulang tiga poin membuat nostalgia harus disimpan sepanjang pertandingan yang diperkirakan berlangsung ketat di Turin tersebut.

Mengapa Juventus Rentan Kehilangan Poin di Kandang? Juventus memasuki pertandingan dengan tekanan besar setelah kalah 0-2 dari Genoa di Stadio Ferraris pada Rabu malam.

Hasil tersebut menggagalkan upaya membangun momentum setelah sebelumnya mengalahkan Lecce dengan skor identik, sekaligus mempertegas inkonsistensi permainan pasukan Spalletti.