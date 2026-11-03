Jay Idzes Tampil Penuh, Sassuolo di Ambang Degradasi Usai Kalah dari Fiorentina

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Jay Idzes tampil penuh saat Sassuolo menjamu Fiorentina dalam pekan kesepuluh Serie A di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Selasa (3/11). Namun, penampilan pemain berusia 26 tahun itu belum mampu membantu Sassuolo mengamankan poin. Tuan rumah harus mengakui keunggulan Fiorentina dengan skor 2-4.

Sassuolo sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup baik. Mereka berhasil membuka keunggulan lebih dulu lewat Armand Lauriente pada menit ke-25. Gol itu tercipta setelah Lauriente memaksimalkan umpan terobosan Sebastiano Esposito dalam sebuah serangan balik cepat. Sepakan kaki kanannya dari dalam kotak penalti berhasil menaklukkan kiper Fiorentina.

Fiorentina berusaha merespons ketertinggalan dengan meningkatkan tekanan. Beberapa peluang berhasil diciptakan, termasuk melalui Franco Mastantuono dan Mateo Pellegrino. Upaya tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada masa tambahan waktu babak pertama. Tepatnya menit ke-45+2, Pellegrino berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan Alieu Njie.

Memasuki babak kedua, Fiorentina langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, Alieu Njie membawa tim tamu berbalik unggul 2-1 pada menit ke-50. Njie mencetak gol melalui tembakan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan Marco Brescianini.

Sassuolo tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-65, Armand Lauriente kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah melepaskan tembakan dari sudut sulit di sisi kiri yang mengarah ke pojok atas gawang Fiorentina.

Gol tersebut sempat ditinjau melalui VAR sebelum akhirnya disahkan. Sassuolo pun kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Fiorentina akhirnya kembali unggul pada menit ke-79. Franco Mastantuono berhasil memaksimalkan umpan Pedro Gonçalves untuk membawa tim tamu memimpin 3-2.

Sassuolo berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil. Fiorentina justru berhasil memperlebar keunggulan pada menit ke-90+3. Víctor Valdepenas mencetak gol keempat setelah menerima umpan Cher Ndour dalam sebuah serangan balik cepat. Gol itu sekaligus memastikan kemenangan Fiorentina dengan skor 4-2.

Sementara itu, Jay Idzes tetap dipercaya tampil sebagai salah satu pemain utama di lini pertahanan. Idzes bermain selama 90 menit hingga pertandingan berakhir. Berdasarkan statistik yang dilansir dari FotMob, Idzes mendapat nilai 5,0 setelah mencatatkan 73 sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 97 persen. Dari 62 percobaan umpan, sebanyak 60 di antaranya berhasil menemui sasaran.