Pelatih PSIM dan Arema Dipecat Usai Kalah dari Persija, Shin Tae-yong Akui Turut Sedih

JawaPos.com – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menanggapi keputusan PSIM Yogyakarta dan Arema FC yang mengakhiri kerja sama dengan pelatih mereka setelah mengalami kekalahan dari Macan Kemayoran. Ia mengaku sedih dan prihatin atas kabar pemecatan tersebut.

PSIM lebih dahulu mengakhiri kerja sama dengan Jean Paul Van Gastel pada 17 Oktober 2026. Keputusan itu diambil sehari setelah Laskar Mataram menelan kekalahan 1-2 dari PSM Makassar.

Hasil minor tersebut memperpanjang tren negatif PSIM yang mengalami empat kekalahan beruntun. Salah satunya terjadi saat menghadapi Persija pada pekan keempat Super League 2026/2027. Dalam pertandingan itu, PSIM harus mengakui keunggulan Macan Kemayoran dengan skor telak 0-4.

Nasib serupa kemudian dialami pelatih Arema FC, Marcos Santos. Juru taktik asal Brasil itu didepak dua hari setelah timnya kalah telak 1-5 dari Persija pada pekan keenam Super League 2026/2027, 21 Oktober 2026.

Manajemen Arema FC mengambil keputusan tersebut setelah tim gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan beruntun. Performa buruk itu membuat Santos harus meninggalkan kursi pelatih Singo Edan.

Shin Tae-yong Prihatin atas Nasib Rekan Sesama Pelatih Menanggapi situasi tersebut, Shin Tae-yong mengaku turut merasakan kesedihan atas nasib yang dialami rekan-rekannya sesama pelatih. Menurutnya, hubungan antarpelatih dan sesama insan sepak bola tidak semata-mata berkaitan dengan persaingan di lapangan, tetapi juga ikatan sebagai satu keluarga.

“Sebagai sesama rekan bisnis dan insan sepak bola, saya menganggap kita semua sebagai satu keluarga,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang menghadapi Persik, dikutip Senin (26/10/2026).

Shin mengaku tidak bisa menyembunyikan kesedihannya setiap kali mendengar kabar pemecatan pelatih. Ia merasa prihatin karena para pelatih tersebut merupakan bagian dari komunitas sepak bola yang sama.

“Karena itu, setiap kali mendengar kabar seperti itu, hati saya terasa sakit dan saya merasa tidak tenang. Saya merasa prihatin dan sedih setiap kali mendengarnya,” tutur Shin Tae-yong.

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