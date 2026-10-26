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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Pedri Ungkap Kesalahan Barcelona hingga Takluk dari Real Madrid di El Clasico

Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid di El Clasico, kekalahan kedua beruntun yang menyisakan banyak pekerjaan rumah. (Instagram @fcbarcelona) - Image

Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid di El Clasico, kekalahan kedua beruntun yang menyisakan banyak pekerjaan rumah. (Instagram @fcbarcelona)

JawaPos.com - Barcelona akhirnya kehilangan rekor sempurna mereka di LaLiga musim 2026/27 setelah takluk 1-2 dari Real Madrid dalam El Clasico di Camp Nou. Gelandang Blaugrana, Pedri, menilai sejumlah kesalahan mendasar menjadi penyebab timnya gagal mempertahankan hasil positif.

Real Madrid mengamankan kemenangan melalui dua gol Kylian Mbappe, sementara Barcelona hanya mampu membalas lewat Raphinha. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rentetan sembilan kemenangan Barcelona di liga dan membuat jarak kedua tim di puncak klasemen menjadi tiga poin.

Melansir ESPN, Senin (26/10), menurut Pedri, Barcelona tidak menunjukkan permainan terbaiknya, terutama pada babak pertama. Selain terlalu lambat mengalirkan bola, tim asuhan Hansi Flick juga terlalu sering kehilangan penguasaan bola akibat kesalahan yang seharusnya bisa dihindari.

"Secara umum, kami tidak bermain bagus," kata Pedri kepada DAZN. "Kami tidak seperti diri kami sendiri di babak pertama. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan lebih baik".

Kesalahan Individu Barcelona Berbuah Mahal

Pedri menilai Barcelona sebenarnya mampu meningkatkan performa setelah jeda. Gol Raphinha membuat pertandingan kembali terbuka, tetapi mereka gagal menjaga keseimbangan permainan ketika berusaha mencari gol kemenangan.

"Kami berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua, tetapi kami tidak bertahan dengan baik terhadap gol kedua -- terutama dari serangan balik, yang kami tahu bisa mereka lakukan".

Gelandang asal Spanyol tersebut juga menyoroti lambatnya distribusi bola Barcelona pada paruh pertama pertandingan. Kesalahan dalam penguasaan bola membuat Real Madrid mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan cepat.

"Namun, yang terpenting, di babak pertama kami bermain sangat lambat, kami sering kehilangan bola dengan bodohnya dan kesalahan-kesalahan itu harus dibayar mahal".

Editor: Estu Suryowati
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