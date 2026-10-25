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Andika Rachmansyah, Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Dari Serie D ke Liga Champions: Seberapa Jauh Como Bisa Melangkah di Eropa?

Como 1907 melesat dari Serie D ke Liga Champions di bawah keluarga Hartono dan Cesc Fabregas. Namun, mampukah mereka menjaga prestasi, keuangan, dan identitas klub? (Dok. Como) - Image

Como 1907 melesat dari Serie D ke Liga Champions di bawah keluarga Hartono dan Cesc Fabregas. Namun, mampukah mereka menjaga prestasi, keuangan, dan identitas klub? (Dok. Como)

JawaPos.com – Como 1907 telah mengubah perjalanan dari Serie D pada 2019 menjadi penampilan di Liga Champions 2026/2027. Pencapaian itu membawa klub asal Lombardia tersebut melampaui sekadar keberhasilan kembali ke Serie A.

Namun, di balik kemenangan 4–1 atas Manchester United, proyek keluarga Hartono masih menghadapi ujian keberlanjutan keuangan, kedalaman organisasi, dan hubungannya dengan warga kota.

Panggung Eropa kini bukan lagi sebatas ambisi dalam presentasi bisnis pemilik Como. UEFA mencatat klub tersebut lolos ke Liga Champions setelah finis di posisi keempat Serie A 2025/2026, meningkat dari peringkat kesepuluh pada musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi.

Lompatan tersebut membuat Como menarik dibaca sebagai proyek pembangunan klub, bukan sekadar kisah pemilik kaya yang membeli pemain. Pertanyaan terpentingnya sekarang adalah seberapa kuat fondasi yang menopang percepatan itu ketika tuntutan pertandingan, biaya, dan ekspektasi terus bertambah.

Bagaimana Como Mendaki dari Serie D?

Kebangkitan Como bermula dari klub yang pernah kehilangan kestabilan finansial dan harus kembali bermain di Serie D pada musim 2017/2018.

Sejarah resmi klub mencatat SENT Entertainment Limited, perusahaan media dan hiburan berbasis Inggris, mengambil alih Como pada 4 April 2019, ketika klub masih berada di divisi keempat Italia.

Di balik proyek tersebut berdiri keluarga Hartono, dengan Mirwan Suwarso menjadi figur pengelolaan yang kemudian menjabat presiden klub pada Oktober 2024.

Namun, penjelasan Suwarso mengenai alasan awal pembelian justru jauh dari gambaran rencana besar untuk menaklukkan Liga Champions sejak hari pertama.

“Kami mencari sebuah proyek untuk program televisi,” kata Suwarso kepada Calcio e Finanza pada Februari 2025.

Senja menggantung di danau Como dan stadion Giuseppe Sinigaglia. Como 1907 bangkit dari kebangkrutan hingga Liga Champions. Di balik ambisi besar klub, ada kesetiaan suporter, ikatan komunitas, dan cinta yang tak mengenal kasta. (Dok. Como)

Ia menjelaskan, Italia dipilih karena kedekatan emosional penonton Indonesia dengan Serie A, sedangkan lokasi Como yang dekat dengan Milan memudahkan kebutuhan produksi.

Editor: Hendra
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Sumber: Como 1907, Calcio E Finanza
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