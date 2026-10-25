Dari Serie D ke Liga Champions: Seberapa Jauh Como Bisa Melangkah di Eropa?

Como 1907 melesat dari Serie D ke Liga Champions di bawah keluarga Hartono dan Cesc Fabregas. Namun, mampukah mereka menjaga prestasi, keuangan, dan identitas klub? (Dok. Como)
JawaPos.com – Como 1907 telah mengubah perjalanan dari Serie D pada 2019 menjadi penampilan di Liga Champions 2026/2027. Pencapaian itu membawa klub asal Lombardia tersebut melampaui sekadar keberhasilan kembali ke Serie A.
Namun, di balik kemenangan 4–1 atas Manchester United, proyek keluarga Hartono masih menghadapi ujian keberlanjutan keuangan, kedalaman organisasi, dan hubungannya dengan warga kota.
Panggung Eropa kini bukan lagi sebatas ambisi dalam presentasi bisnis pemilik Como. UEFA mencatat klub tersebut lolos ke Liga Champions setelah finis di posisi keempat Serie A 2025/2026, meningkat dari peringkat kesepuluh pada musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi.
Lompatan tersebut membuat Como menarik dibaca sebagai proyek pembangunan klub, bukan sekadar kisah pemilik kaya yang membeli pemain. Pertanyaan terpentingnya sekarang adalah seberapa kuat fondasi yang menopang percepatan itu ketika tuntutan pertandingan, biaya, dan ekspektasi terus bertambah.
Kebangkitan Como bermula dari klub yang pernah kehilangan kestabilan finansial dan harus kembali bermain di Serie D pada musim 2017/2018.
Sejarah resmi klub mencatat SENT Entertainment Limited, perusahaan media dan hiburan berbasis Inggris, mengambil alih Como pada 4 April 2019, ketika klub masih berada di divisi keempat Italia.
Di balik proyek tersebut berdiri keluarga Hartono, dengan Mirwan Suwarso menjadi figur pengelolaan yang kemudian menjabat presiden klub pada Oktober 2024.
Namun, penjelasan Suwarso mengenai alasan awal pembelian justru jauh dari gambaran rencana besar untuk menaklukkan Liga Champions sejak hari pertama.
“Kami mencari sebuah proyek untuk program televisi,” kata Suwarso kepada Calcio e Finanza pada Februari 2025.
Ia menjelaskan, Italia dipilih karena kedekatan emosional penonton Indonesia dengan Serie A, sedangkan lokasi Como yang dekat dengan Milan memudahkan kebutuhan produksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022