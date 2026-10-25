Prediksi Skor Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris: Titik Terendah Setan Merah

Manchester United bakal menghadapi Bournemouth di Old Trafford. (Instagram/@manutd)
JawaPos.com - Manchester United berupaya memulihkan harga diri setelah mengalami mimpi buruk di Italia awal pekan ini. Mereka akan menjamu Bournemouth di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford pada Minggu (25/10) malam WIB.
Setan Merah menelan kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions pada pertandingan terakhir mereka, sementara The Cherries justru menikmati malam yang magis di Vitality Stadium dengan menaklukkan raksasa Eropa, AC Milan.
Menyusul kekalahan telak 4-1 pada Rabu malam di markas tim debutan Liga Champions, Como, Manchester United kini telah melalui tujuh pertandingan tanpa kemenangan (3 imbang, 4 kalah)—rekor terburuk sejak 2015, era yang masih lekat dengan kenangan masa kejayaan Man United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.
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Sebagai sosok yang pernah menjuarai Liga Inggris berkali-kali di bawah asuhan pelatih legendaris asal Skotlandia, Michael Carrick kini berada di ujung tanduk dalam posisinya sebagai manajer di Old Trafford. Kemenangan terakhir yang dirasakan Setan Merah terjadi pada awal September lalu saat menghadapi klub asal Azerbaijan, Sabah FK.
Dengan hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan pembuka Liga Inggris, Man United tengah mengalami awal musim terburuk di kasta tertinggi sejak 1986/1987. Pelatih berusia 45 tahun itu pun terancam harus meninggalkan Theatre of Dreams jika pertandingan Minggu nanti berakhir dengan kekalahan memalukan lainnya.
Sedikit harapan muncul menjelang laga melawan Bournemouth, mengingat dua kemenangan kompetitif yang diraih Setan Merah sepanjang musim 2026/2027 sejauh ini semuanya terjadi di Old Trafford. Meski demikian, mereka saat ini tengah mencatatkan tren negatif dengan gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi (1 kali imbang, 2 kali kalah).
Di tengah performa Bruno Fernandes yang belum stabil pada awal musim ini, Bryan Mbeumo selaku rekrutan 2025 tampil sebagai tumpuan gol bagi Man United. Mantan bintang Brentford tersebut telah mencetak empat gol dalam tujuh penampilannya di Liga Inggris musim ini.
Meskipun sejauh ini baru sekali meraih poin penuh di Liga Inggris, Bournemouth berhasil menyuguhkan kenangan berharga bagi para pendukungnya setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di awal kiprah perdana mereka di kompetisi Eropa.
Tim yang kerap dijuluki The Cherries ini kini menempati posisi puncak klasemen sementara Liga Europa setelah tiga pertandingan, menyusul kemenangan telak 3-0 atas AC Milan — yang harus bermain dengan 10 orang — pada Kamis malam. Dalam laga tersebut, AC Milan bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran saat bertandang ke markas Bournemouth di pesisir selatan Inggris.
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