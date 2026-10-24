Legenda Manchester United Patrice Evra dan Park Ji-sung Promosikan Sport Tourism Indonesia

Legenda Manchester United Patrice Evra dan Park Ji-sung, ikut promosikan sport tourism di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Dua legenda Manchester United Patrice Evra dan Park Ji-sung, ikut mempromosikan wisata olahraga atau sport tourism di Indonesia.
Keduanya hadir di Jakarta pada 23–25 Oktober dalam rangkaian kegiatan menuju OGFC Unite 2027 yang digagas Offside Corp.
Ajang utama OGFC Unite 2027 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada April tahun depan.
Event tersebut tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola, tetapi juga memadukan olahraga, hiburan, dan pariwisata.
CEO Offside Corp Gilbert Garlycia mengatakan, OGFC Unite 2027 dirancang untuk menghubungkan legenda sepak bola dunia, penggemar, komunitas, dan industri pariwisata Indonesia.
”Bagi kami, OGFC Unite 2027 bukan hanya tentang menghadirkan pertandingan sepak bola, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menghubungkan legenda dunia, penggemar, komunitas, dan industri pariwisata Indonesia,” ujar Gilbert.
Melalui rangkaian Road to OGFC Unite 2027, pihaknya ingin membangun antusiasme masyarakat secara bertahap.
Kegiatan tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi yang memberikan dampak positif bagi Jakarta dan Indonesia.
Park Ji-sung juga menyoroti kekuatan sepak bola dalam menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan negara.
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