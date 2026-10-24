Antonio Conte Tepis Rumor Soal Negosiasi Kontrak dengan Manchester United

JawaPos.com - Antonio Conte membantah kabar yang menyebut dirinya tengah menjalani negosiasi lanjutan untuk menggantikan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United. Pelatih asal Italia itu juga menepis kabar yang menyebut dirinya meminta kendali penuh atas klub serta mengajukan tuntutan finansial tertentu.

Antonio Conte menegaskan bahwa hingga Jumat (23/10), belum ada pembicaraan dengan klub mana pun yang mencapai tahap lanjutan. Conte menyebut berbagai laporan mengenai persyaratan yang diajukannya sebagai informasi yang tidak berdasar.

Nama Conte mencuat sebagai kandidat pengganti Michael Carrick setelah performa Iblis Merah menurun musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Manchester United saat ini berada di posisi ke-13 klasemen Premier League dan menempati peringkat ke-20 klasemen Liga Champions. Kekalahan telak 1-4 dari klub Italia, Como, pada Rabu (21/10) semakin meningkatkan tekanan terhadap Carrick.

Antonio Conte menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru menentukan langkah berikutnya setelah menjalani periode yang sukses bersama Napoli. “Setelah periode yang luar biasa dan sukses bersama Napoli, saya akan meluangkan waktu yang saya perlukan untuk mempertimbangkan bagaimana dan kapan saya akan kembali melatih,” ujarnya dikutip dari Reuters.

Conte sebelumnya membawa Napoli menjuarai Serie A musim 2024/2025 dan terakhir menangani klub asal Naples itu pada musim 2025/2026. Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan bahwa keputusan untuk kembali ke dunia kepelatihan akan diambil secara hati-hati. “Ini akan menjadi keputusan yang dipertimbangkan dengan matang dan akan saya ambil ketika merasa kondisi yang ada sudah tepat,” lanjut Conte.

Conte juga secara khusus menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya mengajukan sejumlah persyaratan kepada klub-klub yang dikaitkan dengannya. Laporan tersebut menyebut Conte menginginkan kendali penuh atas operasional klub serta mengajukan tuntutan finansial sebelum menerima pekerjaan baru.

“Saya telah membaca laporan mengenai tuntutan finansial dan permintaan kendali penuh yang konon sudah saya ajukan kepada klub-klub yang disebutkan, serta kekhawatiran terkait apa yang digambarkan sebagai kepribadian saya yang kuat. Laporan-laporan itu tidak berdasar karena saat ini tidak ada landasan konkret untuk penilaian semacam itu,” kata Conte.

Conte menjelaskan, jika muncul tawaran yang benar-benar konkret, ia akan membuka pembicaraan dengan klub terkait. “Sampai saat itu tiba, segala asumsi mengenai tuntutan dan masa depan profesional saya tetap merupakan spekulasi dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta,” ujarnya.