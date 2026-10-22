Bintang Arsenal Bukayo Saka Alami Cedera di Babak Pertama saat Kontra Bayern Munich

Pemain Arsenal, Bukayo Saka. (Istimewa)
JawaPos.com - Arsenal harus kehilangan Bukayo Saka lebih awal saat bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Liga Champions. Mikel Arteta mengakui cedera yang dialami pemain andalannya itu "sama sekali tidak terlihat baik".
Saka terjatuh pada menit ke-10 di Allianz Arena ketika mencoba memberikan umpan tanpa ada pemain lain di sekitarnya. Winger berusia 25 tahun itu kemudian harus meninggalkan lapangan dan digantikan Eberechi Eze, yang mencetak gol pembuka Arsenal pada menit ke-35.
Meski kehilangan salah satu pemain terpentingnya, Arsenal tetap mampu memberikan perlawanan sengit kepada Bayern. Declan Rice mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir untuk memastikan The Gunners membawa pulang satu poin.
Namun, kondisi Saka menjadi perhatian utama setelah pertandingan. Arteta mengaku belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami sang winger, tetapi tanda-tanda awal membuat pihak klub merasa khawatir.
Arteta Khawatir dengan Kondisi Saka
Melansir BBC Sport, Arteta mengatakan bahwa Saka mengalami rasa sakit yang cukup hebat hingga harus meminta diganti. Pelatih Arsenal itu memilih menunggu pemeriksaan lebih lanjut sebelum memberikan penjelasan mengenai kondisi sang pemain.
"Mereka agak khawatir. Pemain yang harus keluar lapangan karena rasa sakit yang sangat hebat bukanlah kabar baik, tetapi kita harus menunggu dan melihat," kata Arteta kepada TNT Sports.
Cedera tersebut menjadi perhatian karena Saka sebelumnya juga mengalami sejumlah masalah kebugaran. Pada Maret, ia mengalami cedera tendon Achilles yang membuat waktu bermainnya dibatasi pada akhir musim lalu dan ketika membela Inggris di Piala Dunia.
Saka sempat absen dalam jeda internasional bulan Maret dan melewatkan tujuh pertandingan bersama Arsenal. Namun, ia kembali untuk membantu The Gunners meraih gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun.
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