Xabi Alonso Buka Suara soal Kepergiannya dari Real Madrid, Merasa Belum Tuntas

JawaPos.com - Xabi Alonso mengakui bahwa kepergiannya dari Real Madrid terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Mantan pelatih Los Blancos itu merasa belum mendapatkan kesempatan untuk menuntaskan musim dan membuktikan sejauh mana timnya mampu melangkah di berbagai kompetisi.

Alonso direkrut Real Madrid setelah membangun reputasi sebagai pelatih papan atas bersama Bayer Leverkusen. Ia memulai kiprahnya di Santiago Bernabeu dengan cukup menjanjikan, termasuk ketika memimpin tim di Piala Dunia Antarklub.

Namun, performa Madrid kemudian mengalami penurunan. Perjalanan Alonso bersama klub tersebut berakhir pada Januari, setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol.

Alonso Merasa Kepergiannya Terlalu Cepat Melansir akun X Madrid Zone, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Alonso mengenang masa baktinya di Real Madrid. Ia mengungkapkan kekecewaan karena tidak sempat menyelesaikan musim bersama klub tersebut.

“Saya merasa seolah-olah semuanya berakhir sedikit lebih cepat, sebelum mengetahui apakah musim akan berakhir dengan baik,” jelas Alonso.

“Saat itu pertengahan musim. Kami masih berada di La Liga, Liga Champions, tetapi itu adalah sebuah pengalaman.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Alonso merasa masih memiliki peluang untuk memperbaiki keadaan. Ketika meninggalkan klub, Real Madrid masih bersaing di La Liga dan Liga Champions.

Meski demikian, Alonso tidak ingin terus larut dalam kekecewaan. Ia mengakui bahwa Real Madrid memiliki karakter dan tuntutan yang berbeda dibandingkan klub-klub lain yang pernah ditanganinya.

“Real Madrid istimewa dalam segala hal. Klub ini sedikit berbeda dari klub lain dalam segala hal,” katanya.