Cerita Pramono Anung usai Lari di JRF 2026: Jujur Sudah ‘Ngap-ngapan’

JawaPos.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berhasil menuntaskan lomba lari Jakarta Running Festival (JRF) 2026 pada Minggu (25/10) pagi WIB. Turun di kategori 10 kilometer (10K), Pramono mencapai garis finis dengan catatan waktu 1 jam 49 menit.

Sebelum mengikuti lomba, Pramono lebih dulu melakukan flag-off untuk kategori marathon pada pukul 04.00 WIB. Sekitar satu jam 15 menit kemudian, ia menyusul peserta lain dengan mengikuti kategori 10K yang memiliki batas waktu penyelesaian atau cut-off time (COT) dua jam setelah flag-off.

Pramono akhirnya berhasil mencapai garis finis sebelum batas waktu yang ditentukan. Meski demikian, catatan waktunya belum mampu menyamai rekor pribadi yang sebelumnya berada di angka 1 jam 32 menit.

Usai lomba, Pramono mengakui dirinya sudah kewalahan saat menempuh jarak 10 kilometer. Namun, suasana perlombaan yang meriah, terutama dukungan penonton di sepanjang rute, membuatnya tetap bersemangat hingga mencapai garis finis.

“Saya sebenarnya kalau mau jujur sudah ngap-ngapan (tertawa) tetapi yang membuat semangat pertama cheering-nya, yang kedua memang yang minta foto banyak banget (tertawa). Tapi saya sungguh sangat menikmati dan selamat kepada JRF,” kata Pramono saat ditemui wartawan, termasuk JawaPos.com, Minggu (25/10).

Pramono Puji Penyelenggaraan JRF 2026 Meski gagal memecahkan catatan waktu terbaiknya, Pramono tetap puas dengan pengalaman berlari di JRF 2026. Ia menilai dukungan masyarakat di sepanjang rute dan kondisi udara yang baik menjadi bagian dari pengalaman positif selama mengikuti lomba.

“Memang hari ini tidak memecahkan rekor, tetapi saya sungguh sangat menikmati karena sepanjang jalan banyak sekali yang pertama minta foto, yang kedua mengucapkan terima kasih karena udaranya yang sangat baik dan juga pelaksanaannya berlangsung dengan tertib, luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono menilai penyelenggaraan JRF 2026 dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan ajang lari lainnya di Indonesia. Ia berharap kualitas penyelenggaraan serupa dapat diterapkan pada berbagai kategori, mulai dari marathon dan half marathon hingga nomor 10K dan 5K.

“Menurut saya ini bisa menjadi role model maraton ataupun half marathon maupun 10 kilo, 5 kilo yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi, saya ingin menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada Jakarta Running Festival atas penyelenggaraan yang sungguh sangat baik dan berkesan. Yang luar biasa cheering-nya itu sepanjang jalan enggak berenti-berenti,” pungkas Pramono.

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