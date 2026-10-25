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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.05 WIB

Puji Lamine Yamal Jelang El Clasico, Jose Mourinho Tegaskan Real Madrid Ogah Ubah Taktik

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Dok. Instagram/@josemourinho) - Image

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Dok. Instagram/@josemourinho)

JawaPos.com – Jose Mourinho memberikan pujian kepada Lamine Yamal menjelang El Clasico pertama La Liga musim 2026/2027. Pelatih Real Madrid itu mengakui kualitas bintang muda Barcelona tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa timnya tidak akan menyiapkan pendekatan khusus hingga harus mengubah identitas permainan mereka.

Pertandingan di Spotify Camp Nou pada Minggu malam menjadi ujian penting bagi Madrid. Los Blancos tertinggal enam poin dari Barcelona setelah sembilan pertandingan. Karena itu, kehilangan poin berpotensi membuat persaingan dalam perburuan gelar semakin sulit.

Madrid datang dengan modal kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Sementara itu, Barcelona baru saja menelan kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain (PSG), yang sekaligus menjadi kekalahan pertama mereka musim ini.

Meski demikian, Mourinho menilai hasil pertandingan sebelumnya tidak akan banyak memengaruhi persiapan kedua tim menghadapi laga sebesar El Clasico.

Mourinho: El Clasico Membuat Dunia Berhenti

Dilansir dari AS, Mourinho menegaskan bahwa performa apik sebelum pertandingan tidak otomatis menjamin hasil positif dalam El Clasico. Menurutnya, duel Barcelona melawan Real Madrid memiliki karakter dan tekanan tersendiri.

“Kami sedang dalam performa bagus, kami bermain bagus, kami mencetak gol… tetapi El Clasico tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, itu tidak berpengaruh. Ini benar-benar berbeda.”

Pelatih asal Portugal itu juga menanggapi pembicaraan mengenai kembalinya dirinya ke Camp Nou serta pujian yang diterima Madrid setelah mengalahkan Sevilla.

“Perasaan yang muncul adalah Real Madrid memang seperti itu… Tapi saya tidak mencari lebih. Saya memberikan pujian kepada pemain saya ketika mereka bermain bagus dan mengkritik pelatih ketika ia tidak bermain baik. Itu adalah kisah hampir setiap pelatih di dunia. Itulah hidup kita.”

Mourinho kemudian menjelaskan alasan El Clasico memiliki arti besar bagi sepak bola dunia. Menurutnya, pertandingan ini memiliki daya tarik tersendiri, terlepas dari siapa pelatih yang memimpin kedua tim.

“Kembali ke El Clasico? Setidaknya ada dua pertandingan seperti itu setiap musim. Tidak masalah siapa pelatihnya; yang penting adalah signifikansi global El Clasico. Ada pertandingan penting lainnya di dunia, tetapi ini adalah satu-satunya El Clasico; dunia berhenti.”

Editor: Hendra
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Sumber: AS.com
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