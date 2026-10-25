Thibaut Courtois Panaskan El Clasico, Real Madrid Ingin Balas Dominasi Barcelona

JawaPos.com – Thibaut Courtois melontarkan sindiran kepada Barcelona menjelang El Clasico di Spotify Camp Nou. Kiper Real Madrid itu menilai timnya memiliki sikap berbeda dalam menghormati pemain lawan. Ia juga menegaskan ambisi Los Blancos untuk membalas hasil mengecewakan dalam beberapa pertemuan terakhir.

El Clasico kali ini berlangsung ketika kedua tim berada dalam situasi yang cukup berbeda. Barcelona sebelumnya tampil konsisten di La Liga, tetapi baru saja menelan kekalahan pertama mereka musim ini saat menghadapi Paris Saint-Germain di tengah pekan.

Sementara itu, Real Madrid sempat kesulitan menemukan performa terbaik sepanjang musim. Namun, kemenangan dalam dua pertandingan terakhir memberikan sinyal positif bagi tim asuhan Jose Mourinho menjelang duel besar tersebut.

Courtois Sindir Sikap Barcelona terhadap Pemain Madrid Dilansir dari akun X DAZN Football, Courtois diminta memberikan pandangannya mengenai Barcelona, performa mereka, serta persaingan kedua klub menjelang pertandingan.

Kiper asal Belgia itu kemudian menyentil sikap kubu Barcelona yang menurutnya kerap merendahkan pemain Real Madrid. Ia menegaskan bahwa Los Blancos tidak keberatan memberikan pujian kepada pemain rival apabila memang layak mendapatkannya.

“El Clasico? Pertama-tama, kami sama sekali tidak masalah menyebut nama-nama pemain FC Barcelona, ​​di situlah menurut saya kami berbeda.”

“Bukan masalah bagi kami untuk memuji seseorang, bahkan jika dia adalah rival kami. Kami menghormati pemain yang melakukan pekerjaan dengan baik, tidak seperti pihak lawan,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menambah bumbu persaingan menjelang pertemuan dua rival terbesar sepak bola Spanyol. Komentar Courtois pun berpotensi menjadi salah satu bahan pembicaraan sebelum kedua tim bertarung di lapangan.

El Clasico Kembali Dipenuhi Para Superstar Courtois juga menilai El Clasico kembali memiliki daya tarik besar berkat kehadiran sejumlah pemain bintang di kedua kubu.