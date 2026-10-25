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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Jelang El Clasico, Eks Bintang Real Madrid Jagokan Mbappe daripada Yamal untuk Ballon d'Or

Kylian Mbappe saat laga kemenangan Real Madrid lawan RB Leipzig. (Dok. Real Madrid) - Image

Kylian Mbappe saat laga kemenangan Real Madrid lawan RB Leipzig. (Dok. Real Madrid)

JawaPos.com – Persaingan Real Madrid dan Barcelona menjelang El Clasico tidak hanya berlangsung di atas lapangan. Kylian Mbappe dan Lamine Yamal juga menjadi sorotan dalam perdebatan mengenai siapa yang paling layak memenangkan Ballon d'Or.

Menjelang pertemuan kedua tim di Camp Nou, mantan gelandang Real Madrid dan Liverpool, Steve McManaman, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Mbappe.

McManaman menilai penyerang asal Prancis tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan besar. Selain itu, pengalaman Mbappe dinilai dapat membantunya menghadapi tekanan dalam persaingan memperebutkan penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola tersebut.

Tak hanya memberikan pandangan mengenai Ballon d'Or, pria asal Inggris itu juga memprediksi Real Madrid mampu mengalahkan Barcelona dalam El Clasico.

McManaman Pilih Mbappe daripada Lamine Yamal

Dalam wawancara eksklusif dengan 365Scores yang dikutip SPORT, McManaman diminta memilih antara Mbappe dan Yamal sebagai kandidat peraih Ballon d'Or.

“Saya akan memilih Kylian Mbappe,” kata McManaman ketika diminta menentukan pilihan di antara kedua bintang tersebut.

Ia kemudian menjelaskan alasannya dengan menyoroti kemampuan Mbappe dalam menentukan hasil pertandingan penting.

“Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan dan mencetak gol di pertandingan-pertandingan besar, dan dia memiliki pengalaman yang cukup untuk membantunya mengatasi tekanan.”

Meski lebih mendukung Mbappe, McManaman tidak mengabaikan perkembangan pesat Yamal. Pemain muda Barcelona tersebut telah menunjukkan kualitasnya meskipun masih berada pada tahap awal karier profesional.

Lamine Yamal adalah pemain yang sangat berbakat dan telah tampil di level tinggi meskipun usianya masih muda, tetapi jika saya harus memilih di antara keduanya saat ini, saya akan memilih Mbappe.”

Editor: Hendra
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Sumber: sport.es
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