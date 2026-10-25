Cucurella Pernah Matikan Yamal, Real Madrid Bisa Tiru Strategi Chelsea di El Clasico

JawaPos.com – Marc Cucurella memiliki pengalaman menghadapi Lamine Yamal, salah satu pemain muda paling berbahaya di dunia sepak bola. Bek asal Spanyol itu pernah membantu Chelsea meraih kemenangan 3-0 atas Barcelona di Stamford Bridge pada Liga Champions musim 2025/2026.

Dalam pertandingan tersebut, Cucurella tampil impresif ketika berhadapan langsung dengan Yamal. Pengalaman itu bisa menjadi referensi bagi Real Madrid untuk mencari cara membatasi pengaruh pemain sayap Barcelona tersebut dalam duel El Clasico.

Yamal dikenal mampu menciptakan ancaman dari sisi kanan serangan Barcelona. Kemampuannya menggiring bola, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan dengan kaki kiri membuat lawan harus ekstra waspada.

Namun, Cucurella pernah menunjukkan bahwa ancaman tersebut bisa diredam melalui pendekatan defensif yang tepat. Penampilannya di London memberikan gambaran tentang strategi yang dapat dipertimbangkan untuk menghadapi pemain berusia muda tersebut.

Cara Cucurella Membuat Yamal Kesulitan Dilansir dari Madrid Universal, kunci keberhasilan Cucurella terletak pada kemampuannya membatasi akses Yamal ke area yang paling berbahaya.

Alih-alih selalu berusaha merebut bola secara langsung, Cucurella berupaya mengarahkan Yamal menuju garis pinggir lapangan. Strategi tersebut membuat sang pemain sayap lebih sulit bergerak ke dalam untuk memaksimalkan kaki kirinya.

Ketika Yamal dipaksa bergerak ke area yang kurang menguntungkan, Cucurella memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan kecepatan, posisi tubuh, dan intensitas permainannya dalam duel satu lawan satu.

Pendekatan itu membantu Chelsea mengurangi ancaman yang biasanya muncul ketika Yamal mendapatkan ruang untuk mengembangkan serangan. Cucurella bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan setelah kemenangan 3-0 tersebut.

Meski demikian, keberhasilan Chelsea tidak semata-mata berasal dari kemampuan individu Cucurella. Organisasi pertahanan tim juga berperan penting dalam membatasi ruang gerak Yamal.

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