Real Madrid Bantai Valencia 3-0, Los Blancos Samai Poin Barcelona

Selebrasi Fede Valverde (tengah) setelah mencetak gol kemenangan Real Madrid atas AEK Athens dalam pertandingan Liga Champions 2026/2027 di ALLWYN Arena pada Kamis (5/11/2026). Realmadrid.com
JawaPos.com - Real Madrid tampil meyakinkan saat membantai Valencia 3-0 dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Mestalla pada Minggu, sekaligus membawa Los Blancos menyamai perolehan poin Barcelona di puncak klasemen sementara.
Tiga gol kemenangan Madrid dicetak Federico Valverde, Arda Guler, dan Kylian Mbappe. Sementara itu, Valencia harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah kapten mereka, Jose Luis Gaya, menerima kartu merah pada menit ke-79.
Tambahan tiga poin membuat Real Madrid mengoleksi 30 poin, sama seperti Barcelona yang masih memimpin klasemen. Namun, pasukan Jose Mourinho harus puas berada di posisi kedua karena kalah dalam selisih gol.
Barcelona berpeluang kembali menjauh apabila mampu mengalahkan Atletico Madrid dalam pertandingan pekan ke-12, demikian laman resmi LaLiga.
Real Madrid langsung berusaha mengambil kendali permainan sejak awal. Namun, Los Blancos baru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-28 melalui Federico Valverde.
Gol tersebut berawal dari tendangan bebas Mbappe yang membentur pagar betis pemain Valencia.
Bola rebound kemudian ditendang Valverde di luar kotak penalti yang meluncur ke sudut kiri bawah gawang tanpa mampu dijangkau kiper Stole Dimitrievski.
Delapan menit berselang, Real Madrid menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini giliran Arda Guler yang mencatatkan namanya di papan skor.
Serangan bermula dari umpan silang Jude Bellingham dari sisi kiri. Bola sempat mengenai Pepelu sebelum jatuh di hadapan Guler yang berada di dalam kotak penalti. Gelandang asal Turki itu kemudian dengan mudah menyelesaikannya menjadi gol.
Memasuki babak kedua, Madrid tetap tampil agresif. Guler mendapatkan peluang setelah menerima umpan terobosan Konate. Namun, Dimitrievski bergerak cepat untuk menggagalkan upaya pemain tersebut.
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