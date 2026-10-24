Rating Dean James saat Bantu Go Ahead Eagles Menang Lawan SC Telstar

Dean James saat bermain untuk Go Ahead Eagles. (Dok. Dean James)
JawaPos.com - Dean James membawa Go Ahead Eagles kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan SC Telstar di pekan ke-10 Liga Belanda.
Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di De Adelaarshorst, Sabtu (24/10).
Joseph Oosting memainkan Dean James sebagai starter di posisi bek kiri.
Melansir Fotmob, Dean James mendapatkan rating 6,5.
Di sisi pertahanan, Dean James tidak banyak melakukan aksi bertahan.
Bek Timnas Indonesia tersebut hanya melakukan satu tekel selama bermain 62 menit.
Dalam penyerangan, Dean James juga belum memberikan banyak kontribusi.
Dari dua umpan silang yang dilepaskannya, tidak ada yang dapat diterima dengan baik oleh rekan setimnya.
Selain itu, hanya satu dari dua bola panjang akurat yang mampu dilepaskan Dean James.
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