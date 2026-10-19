Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.42 WIB

Go Ahead Eagles Kalah dari PEC Zwolle, Dean James Raih Rating Terendah

Dean James saat membela Go Ahead Eagles. (Dok. Go Ahead Eagles)&nbsp; - Image

Dean James saat membela Go Ahead Eagles. (Dok. Go Ahead Eagles)&nbsp;

JawaPos.com-Dean James harus merasakan kekalahan bersama Go Ahead Eagles saat melawan PEC Zwolle di pekan sembilan Liga Belanda.

Laga yang berakhir dengan skor 1-4 tersebut dimainkan di Stadion IJsseldelta, Minggu (18/10). 

Pelatih Go Ahead Eagles, Joseph Oosting memainkan Dean James sebagai starter.

Melansir Fotmob, dia bermain di posisi bek kiri dan mendapatkan rating 5,7.

Rating itu merupakan yang terendah kedua setelah kiper Kjetil Haug yang meraih rating 5,2.

Secara statistik permainan, Dean James bermain tidak cukup apik terutama di sisi pertahanan.

Bek Timnas Indonesia tersebut hanya mencatatkan satu aksi bertahan dengan melakukan satu intersepsi. 

Bahkan saat terlibat dalam duel, Dean James juga tidak cukup baik. Dia tidak memenangkan dua duelnya melawan pemain PEC Zwolle

Sebagai bek sayap kiri, James belum mengeluarkan permainan terbaiknya ketika membantu penyerangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Heerenveen di Liga Belanda: Boeren Borong 4 Gol di Philips Stadion - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Heerenveen di Liga Belanda: Boeren Borong 4 Gol di Philips Stadion

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.10 WIB

Prediksi Skor NEC vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda: Tim Tamu Curi 3 Poin di Goffertstadion! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor NEC vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda: Tim Tamu Curi 3 Poin di Goffertstadion!

Minggu, 20 September 2026 | 03.52 WIB

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Telstar di Liga Belanda: De Kaasboeren Menang Telak di AFAS Stadion - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Telstar di Liga Belanda: De Kaasboeren Menang Telak di AFAS Stadion

Minggu, 20 September 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore