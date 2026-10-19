Go Ahead Eagles Kalah dari PEC Zwolle, Dean James Raih Rating Terendah

Dean James saat membela Go Ahead Eagles. (Dok. Go Ahead Eagles)
JawaPos.com-Dean James harus merasakan kekalahan bersama Go Ahead Eagles saat melawan PEC Zwolle di pekan sembilan Liga Belanda.
Laga yang berakhir dengan skor 1-4 tersebut dimainkan di Stadion IJsseldelta, Minggu (18/10).
Pelatih Go Ahead Eagles, Joseph Oosting memainkan Dean James sebagai starter.
Melansir Fotmob, dia bermain di posisi bek kiri dan mendapatkan rating 5,7.
Rating itu merupakan yang terendah kedua setelah kiper Kjetil Haug yang meraih rating 5,2.
Secara statistik permainan, Dean James bermain tidak cukup apik terutama di sisi pertahanan.
Bek Timnas Indonesia tersebut hanya mencatatkan satu aksi bertahan dengan melakukan satu intersepsi.
Bahkan saat terlibat dalam duel, Dean James juga tidak cukup baik. Dia tidak memenangkan dua duelnya melawan pemain PEC Zwolle.
Sebagai bek sayap kiri, James belum mengeluarkan permainan terbaiknya ketika membantu penyerangan.
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Jawa Pos
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