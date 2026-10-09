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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.19 WIB

Prediksi Skor Go Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam: Kowet Bisa Menang Tipis Atas Tim Tamu

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Go Ahead Eagles mengincar kemenangan atas Sparta Rotterdam di De Adelaarshorst dalam lanjutan Eredivisie Liga Belanda. (Go Ahead Eagles)

JawaPos.com — Go Ahead Eagles berpeluang mengalahkan Sparta Rotterdam dengan skor 2-1 pada lanjutan Eredivisie Liga Belanda di Stadion De Adelaarshorst, Sabtu (10/10/2026) pukul 21.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama mengalami penurunan performa.

Kowet, julukan Go Ahead Eagles, mengincar kemenangan pertama dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Sparta Rotterdam datang dengan catatan tanpa kemenangan dalam lima laga beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah jeda internasional selama 20 hari.

Keuntungan bermain di kandang membuat Go Ahead Eagles sedikit lebih diunggulkan, meski rapuhnya pertahanan mereka berpotensi memberikan peluang bagi Sparta Rotterdam untuk mencuri gol.

Go Ahead Eagles mengawali musim 2026/2027 dengan cukup meyakinkan setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama Eredivisie.

Namun, kekalahan telak 2-5 dari AZ Alkmaar pada akhir Agustus menjadi awal kemerosotan performa yang membuat mereka kesulitan kembali ke jalur kemenangan.

Pasukan Joseph Oosting kini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 10 poin dari tujuh pertandingan.

Tiga hasil imbang beruntun membuat mereka kehilangan kesempatan mendekati papan atas setelah sempat menduduki posisi kedua klasemen.

Editor: Edi Yulianto
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