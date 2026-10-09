Prediksi Skor Go Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam: Kowet Bisa Menang Tipis Atas Tim Tamu

JawaPos.com — Go Ahead Eagles berpeluang mengalahkan Sparta Rotterdam dengan skor 2-1 pada lanjutan Eredivisie Liga Belanda di Stadion De Adelaarshorst, Sabtu (10/10/2026) pukul 21.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama mengalami penurunan performa.
Kowet, julukan Go Ahead Eagles, mengincar kemenangan pertama dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Sparta Rotterdam datang dengan catatan tanpa kemenangan dalam lima laga beruntun.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah jeda internasional selama 20 hari.
Baca Juga:Prediksi Skor NEC vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda: Tim Tamu Curi 3 Poin di Goffertstadion!
Keuntungan bermain di kandang membuat Go Ahead Eagles sedikit lebih diunggulkan, meski rapuhnya pertahanan mereka berpotensi memberikan peluang bagi Sparta Rotterdam untuk mencuri gol.
Go Ahead Eagles mengawali musim 2026/2027 dengan cukup meyakinkan setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama Eredivisie.
Namun, kekalahan telak 2-5 dari AZ Alkmaar pada akhir Agustus menjadi awal kemerosotan performa yang membuat mereka kesulitan kembali ke jalur kemenangan.
Baca Juga:Prediksi Skor Go Ahead Eagles vs Groningen di Liga Belanda: Trots van het Noorden Bisa Curi Poin
Pasukan Joseph Oosting kini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 10 poin dari tujuh pertandingan.
Tiga hasil imbang beruntun membuat mereka kehilangan kesempatan mendekati papan atas setelah sempat menduduki posisi kedua klasemen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022