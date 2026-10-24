Prediksi Skor Racing de Santander vs Espanyol: Mampukah Zabiri Bawa Tuan Rumah Menang

JawaPos.com - Racing de Santander akan menjamu Espanyol pada pekan ke-10 La Liga 2026/2027 di Stadion El Sardinero, Santander, Sabtu (24/10) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 21.15 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Racing de Santander dan Espanyol sama-sama mengumpulkan delapan poin dari sembilan pertandingan.

Kedua tim mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan.

Catatan tersebut membuat pertemuan kali ini penting bagi keduanya untuk kembali menemukan konsistensi permainan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Racing.

Namun, tim berjuluk Los Verdiblancos itu tetap harus memperbaiki sejumlah kelemahan, terutama di lini pertahanan, jika ingin mengamankan tiga poin.

Salah satu persoalan utama Racing adalah rapuhnya lini belakang dengan kebobolan 25 gol dalam sembilan pertandingan La Liga musim ini.