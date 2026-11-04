Prediksi RB Leipzig vs Manchester City: Phil Foden Jadi Ancaman di Lini Serang

Pemain Manchester City Phil Foden. (Dok. Phil Foden)
JawaPos.com - Manchester City bertamu ke markas RB Leipzig di pertandingan keempat Liga Champions di Red Bull Arena, Kamis (5/11) pukul 03.00 WIB.
Menjelang melawan RB Leipzig, Phil Foden memastikan performanya mulai tajam kembali. Hal tersebut juga dipengaruhi saat dirinya absen karena kartu merah di laga melawan Manchester United.
Setelah kembali bermain, Phil Foden mengaku kondisi fisiknya membaik. Terbukti, dia langsung mencetak gol di laga melawan Crystal Palace dan hattrick saat mengalahkan AEK Athena.
"Menurut saya pribadi, musim ini berjalan sangat baik, Saya mendapat kartu merah yang tidak menguntungkan saat melawan United. Tapi istirahat itu memberi saya manfaat," kata Phil Foden yang dikutip laman resmi Manchester City, Rabu (4 /11)
“Saya rasa saya kembali dengan pikiran yang sangat segar dan tajam. Dan saya telah terlibat dalam banyak gol baru-baru ini, jadi jujur saja saya sangat senang dengan penampilan saya sendiri," lanjut Foden.
“Sudah lama sekali saya tidak bermain sepak bola, dan itu terasa sangat aneh. Tapi itu memberi saya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang perlu saya kerjakan. Dan ketika saya kembali, saya merasa segar dan seperti bisa membantu tim," ujar pemain timnas Inggris tersebut.
Pemain 26 tahun tersebut kini terus konsisten menjadi starter.
Foden juga membuktikannya bahwa dia pantas bermain sejak menit awal dengan mengoleksi empat gol dan empat assist.
“Dan ketika Anda bermain secara teratur, Anda akan terbiasa dengan ritme dan alur permainannya. Dan juga akan sangat membantu jika Anda bermain dengan pemain yang memiliki gaya bermain serupa," terang dia.
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