Prediksi Skor Napoli vs Roma: Derby del Sole yang Menentukan

JawaPos.com - Napoli akan menjamu AS Roma pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu (24/10) malam.

Pertandingan yang dikenal sebagai Derby del Sole ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari kompetisi Eropa.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menjaga momentum sekaligus memperbaiki posisi di klasemen Liga Italia.

Roma datang dengan catatan yang lebih meyakinkan di kompetisi domestik.

Tim berjuluk Giallorossi tersebut mengumpulkan 17 poin dari tujuh pertandingan dan menjadi salah satu tim yang menunjukkan konsistensi sejak awal musim.

Sementara itu, Napoli masih berusaha menemukan kestabilan permainan. Mereka masih tertahan di peringkat kesembilan klasemen Serie A.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Napoli.

Selain mendapat dukungan suporter, mereka memiliki catatan pertemuan kandang yang cukup bagus ketika menghadapi Roma.