Jadi Kapten, Niccolo Pisilli Bawa AS Roma Kalahkan Slovan Bratislava

JawaPos.com - Niccolo Pisilli merasa bangga bisa menjadi kapten di laga kemenangan AS Roma melawan Slovan Bratislava.

Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Rabu (21/10).

Setelah Lorenzo Pellegrini ditarik keluar karena cedera menit ke-51, Niccolo Pisilli menjadi kapten hingga laga berakhir.

Dia merasa terhormat bisa menjabat sebagai kapten.

"Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Setiap menit yang saya habiskan di lapangan mengenakan ban kapten adalah sebuah hak istimewa," ungkap Niccolo Pisilli.

"Banyak pemain yang biasanya mengenakannya sebelum saya tidak dapat bermain hari ini, jadi giliran saya. Ini adalah kehormatan yang sangat besar," kata Niccolo Pisilli kepada Sky Sport yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (21/10).

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Gelandang 22 tahun tersebut ditanya tentang kinerja pelatih Gian Piero Gasperini.

Pisilli mengatakan, musim ini menjadi hasil setelah satu tahun bekerja sama yang membuat AS Roma belum terkalahkan di tujuh laga Liga Italia dan meraih kemenangan perdana di Liga Champions.