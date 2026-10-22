Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 22 Oktober 2026 | 07.09 WIB

Jadi Kapten, Niccolo Pisilli Bawa AS Roma Kalahkan Slovan Bratislava

Niccolo Pisilli bawa AS Roma menang lawan Slovan Bratislava. (Dok. AS Roma) - Image

Niccolo Pisilli bawa AS Roma menang lawan Slovan Bratislava. (Dok. AS Roma)

JawaPos.com - Niccolo Pisilli merasa bangga bisa menjadi kapten di laga kemenangan AS Roma melawan Slovan Bratislava.

Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Rabu (21/10).

Setelah Lorenzo Pellegrini ditarik keluar karena cedera menit ke-51, Niccolo Pisilli menjadi kapten hingga laga berakhir.

Dia merasa terhormat bisa menjabat sebagai kapten.

"Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Setiap menit yang saya habiskan di lapangan mengenakan ban kapten adalah sebuah hak istimewa," ungkap Niccolo Pisilli.

"Banyak pemain yang biasanya mengenakannya sebelum saya tidak dapat bermain hari ini, jadi giliran saya. Ini adalah kehormatan yang sangat besar," kata Niccolo Pisilli kepada Sky Sport yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (21/10).

Gelandang 22 tahun tersebut ditanya tentang kinerja pelatih Gian Piero Gasperini.

Pisilli mengatakan, musim ini menjadi hasil setelah satu tahun bekerja sama yang membuat AS Roma belum terkalahkan di tujuh laga Liga Italia dan meraih kemenangan perdana di Liga Champions.

"Kami berkembang pesat sebagai tim musim ini. Tahun lalu adalah musim pertama manajer bersama kami, jadi kami membutuhkan waktu untuk memahami semua idenya," tutur Niccolo Pisilli.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Diunggulkan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.44 WIB

Gasperini Puas, Roma Ciptakan Start Terbaik dalam 12 Tahun! - Image
Sepak Bola Dunia

Gasperini Puas, Roma Ciptakan Start Terbaik dalam 12 Tahun!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.52 WIB

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.28 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore