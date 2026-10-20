Prediksi Skor AS Roma Vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Raih Kemenangan Perdana

AS Roma kalahkan Genoa 2-0 di Serie A Italia. (X/@OfficialASRoma)
JawaPos.com - AS Roma akan menghadapi Slovan Bratislava dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Giallorossi -julukan AS Roma- diprediksi bakal meraih kemenangan perdananya.
AS Roma dijadwalkan menjamu Slovan Bratislava di Stadio Olimpico, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB. Ini menjadi peluang Giallorossi untuk meraih kemenangan perdana mereka di Liga Champions musim ini.
AS Roma memulai perjalanan mereka di Liga Champions dengan hasil imbang 1-1 kontra Fenerbahce. Kemudian pada matchday kedua, mereka menelan kekalahan pahit dari Real Madrid dengan skor 3-4.
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Hasil tersebut membuat AS Roma berada di posisi ke-25 dengan baru mengoleksi satu poin. Maka itu, pertandingan melawan Slovan Bratislava menjadi momentum bagi Giallorossi untuk bangkit sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen.
Namun, respons AS Roma di Liga Italia cukup positif setelah menundukkan Genoa dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu. Bermain di Stadio Olimpico juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Giallorossi.
Di sisi lain, Slovan Bratislava datang dengan catatan kurang meyakinkan di Liga Champions musim ini. Klub asal Slovakia tersebut kalah 1-6 dari Paris Saint-Germain pada pertandingan pertama, sebelum kembali tumbang 0-3 saat menjamu Stuttgart pada matchday kedua.
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Rapuhnya pertahanan menjadi pekerjaan rumah utama bagi tim besutan Yaya Toure tersebut. Slovan Bratislava sudah kebobolan sembilan gol dalam dua pertandingan fase liga, sehingga mereka perlu tampil lebih disiplin jika ingin memberikan perlawanan di kandang AS Roma.
Kendati demikian, respons Slovan Bratislava di kompetisi domestik juga bagus. Tim berjuluk Belasi itu mengalahkan Spartak Trnava dengan skor 0-3 pada akhir pekan lalu.
Hasil kemenangan tersebut setidaknya dapat menambah modal kepercayaan diri pasukan Yaya Toure. Para pemain tentunya memiliki tekad besar, mengingat Slovan Bratislava belum meraih satu pun poin di Liga Champions musim ini.
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