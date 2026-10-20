Prediksi Skor Napoli vs Bodo/Glimt di Liga Champions: Superlaget Curi Poin di Stadio Maradona!

Napoli diprediksi menghadapi perlawanan sengit Bodo/Glimt dalam pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadio Diego Armando Maradona. (Bodo/Glimt)
JawaPos.com — Prediksi skor Napoli vs Bodo/Glimt pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 mengarah pada hasil imbang 1-1 di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Napoli sedang terpuruk setelah menelan dua kekalahan beruntun di Eropa, sementara Bodo/Glimt datang membawa momentum empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi.
Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Napoli yang belum mengoleksi satu poin pun dalam fase liga musim ini.
Sebaliknya, Bodo/Glimt berpeluang memperpanjang tren positif sekaligus membuktikan kapasitas mereka sebagai salah satu tim kejutan dari Norwegia.
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Napoli menghadapi Bodo/Glimt dengan kondisi kurang ideal setelah mengalami lima kekalahan dalam sembilan pertandingan pembuka musim ini. Catatan tersebut menjadi awal musim terburuk klub asal Italia itu dalam 25 tahun terakhir.
Pada pertandingan pertama Liga Champions, Napoli harus mengakui keunggulan Arsenal di kandang sendiri. Mereka kemudian kembali menelan kekalahan 1-3 ketika bertandang ke markas Villarreal pada pertandingan kedua.
Padahal, Napoli sempat membuka keunggulan melalui Amir Rrahmani ketika pertandingan baru berjalan delapan menit.
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Namun, pertahanan yang rapuh membuat Villarreal membalikkan keadaan sebelum akhirnya mengamankan kemenangan dengan selisih dua gol.
Situasi semakin sulit setelah Napoli dipermalukan Venezia dengan skor 0-1 dalam lanjutan Serie A akhir pekan lalu.
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