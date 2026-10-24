Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Elche: Sergio Camello Jadi Andalan, Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menjamu Elche dalam lanjutan LaLiga Spanyol 2026/2027 di Stadion Campo de Futbol de Vallecas, Sabtu (24/10) malam WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali meraih kemenangan setelah sama-sama mendapatkan hasil imbang pada laga sebelumnya.

Bermain di kandang bisa menjadi modal penting bagi Rayo Vallecano untuk mengamankan tiga poin.

Meski begitu, mereka tetap harus mewaspadai Elche yang berpotensi memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.

Salah satu pemain yang patut mendapat perhatian dari kubu tuan rumah adalah Sergio Camello.

Penyerang berusia 25 tahun tersebut tampil cukup tajam pada musim ini dengan koleksi tujuh gol dari delapan penampilan.

Catatan tersebut menjadi modal positif bagi Rayo Vallecano untuk menghadapi Elche.

Camello diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang didapat sepanjang pertandingan.