Gol ke-982 Cristiano Ronaldo Tuai Kontroversi, Opta Catat sebagai Gol Bunuh Diri

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo merayakan gol ke-982 dalam karier profesionalnya saat membantu Al Nassr mengamankan kemenangan 3-1 atas Al Faisaly dalam pertandingan ke-10 Saudi Pro League, Jumat (23/10).

Namun, gol itu masih menjadi perdebatan karena berpotensi dicatat sebagai gol bunuh diri bek lawan.

Pasalnya, gol itu tercipta setelah Ronaldo berusaha menyambut tendangan bebas Joao Felix dengan melompat paling tinggi di kotak penalti. Bola lalu masuk ke gawang Al Faisaly setelah mengenai bek Andrei Girotto.

Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah Ronaldo benar-benar menyentuh bola dengan kepalanya sebelum bola berbelok arah dan masuk ke gawang.

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Ronaldo langsung berlari merayakan gol itu dengan melakukan selebrasi khasnya. Liga Arab Saudi pun mencatat gol itu atas namanya.

Jika penghitungan itu dipertahankan, Ronaldo saat ini hanya membutuhkan 18 gol lagi untuk mencapai tonggak seribu gol sepanjang kariernya.

Namun dilansir dari ESPN, penyedia data statistik Opta menilai gol itu sebagai gol bunuh diri Andrei Girotto. Selain Opta, FotMob dan Sofascore juga mencatatkan gol itu sebagai gol bunuh diri Girotto meski sebelumnya tercatat sebagai milik Ronaldo.

Perbedaan pencatatan itu membuat status gol Ronaldo menuai kontroversi di media sosial, terlebih karena pemain berusia 41 tahun itu semakin dekat dengan pencapaian bersejarah dalam kariernya.

Sementara itu, Al Nassr membuka keunggulan lebih awal melalui Abdullah Al-Hamdan. Ronaldo kemudian menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-49 dan membawa Al Nassr unggul 2-0.