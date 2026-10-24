Tanpa Trofi, Cristiano Ronaldo Puncaki Ballon d’Or Sepanjang Masa

JawaPos.com - France Football mengklarifikasi kontroversi seputar Ballon d’Or sepanjang masa atau Ballon d’Or of All Time (BOAT). Cristiano Ronaldo sebagai pemenang voting tidak akan menerima trofi apa pun. Tidak seperti Super Ballon d’Or, yang pernah diberikan kepada Alfredo Di Stefano pada 1989.

Berdasar voting, CR7 –inisial khas Cristiano Ronaldo– jadi pemenang dengan suara 75 persen untuk periode 2008 bersama Manchester United. Unggul atas Lionel Messi untuk dua periode (2012 dan 2013) bersama FC Barcelona dengan masing-masing 9 persen.

Dilansir di laman resmi France Football, BOAT menampilkan sepuluh pemain sepak bola yang telah memenangkan Ballon d’Or beberapa kali. Para fans kemudian memberikan pilihan dengan membayar EUR 1 (Rp 20.238) per suara, tanpa batasan jumlah entri.