Ruben Amorim Dejavu, AC Milan Dikalahkan Bournemouth Tiga Gol tanpa Balas Lagi

Ruben Amorim, pelatih AC Milan. (Dok. Flashscore)
JawaPos.com – ”Ruben Amorim, ini terjadi lagi, ini terjadi lagi”. Chant pendukung AFC Bournemouth di Stadion Vitality kemarin (23/10) membuat Amorim tertawa. Bersama AC Milan, pelatih berkebangsaan Portugal itu harus menerima kekalahan tiga gol tanpa balas oleh tuan rumah The Cherries –sebutan AFC Bournemouth.
Kekalahan dalam matchday ketiga fase league Liga Europa seperti mengulang momen saat Amorim menangani Manchester United dua musim lalu. Saat itu, United kalah 0-3 di Old Trafford dalam matchweek ke-17 Premier League (22/12/2024).
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Saat bersama United, Amorim memang masih sebulan melatih The Red Devils alias dalam masa adaptasi. Kemarin, kekalahan Rossoneri –sebutan AC Milan– tak lepas karena kiper sekaligus kapten Mike Maignan dihadiahi kartu merah sejak menit ke-27. Kartu merah itu juga membuat Rossoneri dihukum penalti kali kedua setelah pada menit kedelapan.
Kepada Sky Sport Italia, Amorim menyebut bahwa timnya sulit bangkit begitu bermain sepuluh pemain.
”Ini bukan sebuah pertandingan. Kami tidak punya waktu untuk pulih dari penalti pertama. Kami mencoba untuk menekan pada akhir laga. Namun, gol ketiga membuat keadaan semakin sulit,” beber pelatih yang nirmenang alias dua kali seri dan dua kali kalah saat melawan The Cherries tersebut.
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