David Raya Ungkap Mempertimbangkan Bermain di LaLiga Pada Masa Depan

JawaPos.com – David Raya mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari kembali ke Spanyol dan bermain di LaLiga, meskipun saat ini dirinya mengaku bahagia bersama Arsenal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (23/10), Kiper asal Spanyol tersebut menyampaikan keinginannya dengan menegaskan bahwa ia tertarik merasakan persaingan di kompetisi tertinggi sepak bola negaranya setelah menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Inggris sejak meninggalkan Spanyol pada 2012.

Meski membuka peluang untuk pindah ke LaLiga pada masa mendatang, Raya belum menyatakan rencana untuk meninggalkan Arsenal dan tetap berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi klub London tersebut.

Sejak bergabung secara permanen dengan Arsenal pada 2024 setelah menjalani masa peminjaman dari Brentford, Raya berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad asuhan Mikel Arteta.

Raya telah mencatatkan 157 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 74 nirbobol serta meraih tiga penghargaan Sarung Tangan Emas Liga Primer Inggris.

Performa tersebut memperkuat posisinya sebagai penjaga gawang andalan Arsenal, sekaligus menunjukkan bahwa keinginannya bermain di Spanyol merupakan ambisi jangka panjang, bukan kepastian mengenai kepindahannya dalam waktu dekat.

Raya mengakui bahwa LaLiga merupakan kompetisi yang sangat kompetitif dan berharap suatu saat dapat membela klub Spanyol sebagai bagian dari perjalanan karier profesionalnya.