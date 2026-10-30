Rekaman Percakapan Masinis Ungkap Detik-Detik Sebelum Kereta Cepat Tabrakan di Spanyol

Ilustrasi kereta cepat di Spanyol alami kecelakaan fatal pada Rabu (28/10) waktu setempat. (Apa).
JawaPos.com - Rekaman percakapan antara masinis dan pusat kendali perkeretaapian Spanyol mengungkap rangkaian kejadian beberapa menit sebelum dua kereta cepat bertabrakan di wilayah Urda, Provinsi Toledo, Rabu (28/10).
Audio tersebut memperlihatkan bagaimana salah satu kereta mendapat instruksi untuk kembali melaju dengan kecepatan normal, sementara kereta lainnya masih terhenti di jalur yang sama akibat gangguan sistem keamanan.
Percakapan itu kini menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan kecelakaan yang menewaskan sedikitnya 69 orang tersebut.
Rekaman juga memunculkan pertanyaan mengenai keputusan petugas pusat kendali ketika mengetahui adanya kereta yang tidak dapat melanjutkan perjalanan.
Sejumlah media Spanyol, termasuk RTVE, El Pais, dan Cadena SER, memperoleh rekaman komunikasi antara pusat kendali Adif di Stasiun Atocha, Madrid, dengan masinis kereta cepat milik perusahaan negara Renfe dan operator swasta Iryo.
Dari percakapan tersebut, terlihat bahwa kedua kereta mengalami persoalan teknis sebelum akhirnya terlibat tabrakan.
Namun, instruksi yang diterima masing-masing masinis dan keputusan pusat kendali menjadi bagian yang paling banyak disorot.
Berdasarkan rekaman yang dipublikasikan RTVE dan Cadena SER, komunikasi pertama terjadi sekitar pukul 08.31 waktu setempat.
Masinis kereta cepat Renfe melaporkan gangguan transmisi pada sistem keamanan perjalanan yang membuat keretanya berhenti.
Gangguan tersebut berkaitan dengan sistem keamanan LZB yang mengalami kegagalan. Sistem ini berfungsi membantu mengatur pergerakan kereta dan menjaga jarak aman antarkereta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022