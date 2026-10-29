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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Mauro Icardi Berpeluang Akan Gabung Klub di LaLiga Spanyol

Mauro Icardi (Bein Sports) - Image

Mauro Icardi (Bein Sports)

JawaPos.com – Mauro Icardi berpeluang melanjutkan karier sepak bolanya di Spanyol setelah Real Betis dilaporkan mulai menjajaki kemungkinan merekrut penyerang asal Argentina tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (28/10), Pemain berusia 33 tahun itu kini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Galatasaray dan menjadi incaran sejumlah klub Eropa.

Menurut laporan bahwa manajemen Real Betis telah melakukan kontak awal dengan perwakilan Icardi untuk membahas persyaratan kepindahannya menjelang musim 2026/27.

Ketertarikan Real Betis muncul ketika pelatih Manuel Pellegrini membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang, terutama setelah Cucho Hernández mengalami cedera dan diperkirakan absen setidaknya selama satu bulan.

Namun, tuntutan gaji Icardi masih menjadi kendala utama dalam proses negosiasi karena sang pemain dilaporkan harus bersedia menerima pengurangan penghasilan agar kesepakatan dapat terwujud.

Sebelumnya, Valencia juga dikabarkan tertarik merekrut Icardi, tetapi mundur dari persaingan setelah tuntutan gaji sekitar EUR 5 juta atau setara Rp92 miliar yang dinilai sulit dipenuhi.

Icardi memiliki catatan impresif selama membela Galatasaray dengan torehan 77 gol dalam 134 penampilan di berbagai kompetisi.

Selain Real Betis, sejumlah klub seperti Juventus, Tottenham Hotspur, Everton, dan Benfica dilaporkan turut memantau situasi penyerang tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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