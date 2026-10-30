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Penulis: Risma Azzah Fatin
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.24 WIB

Pedro Porro Masuk Radar Barcelona Usai Penampilan Gemilangnya Bersama Spanyol di Piala Dunia 2026

Pedro Porro (Bein Sports) - Image

Pedro Porro (Bein Sports)

JawaPos.com – Presiden Barcelona, Joan Laporta, dikabarkan masih tertarik mendatangkan bek kanan Tottenham Hotspur, Pedro Porro, setelah terkesan dengan penampilannya bersama tim nasional Spanyol pada Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), Menurut laporan podcast Barça Reservat yang diproduksi Catalunya Ràdio, ketertarikan Laporta terhadap pemain berusia asal Spanyol tersebut tetap kuat meskipun belum berkembang menjadi negosiasi resmi.

Direktur olahraga Barcelona, Deco, juga mendukung kemungkinan perekrutan Porro karena menilai sang pemain dapat menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Hansi Flick.

Penampilan Porro bersama Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu alasan Barcelona menaruh perhatian kepadanya.

Bek kanan tersebut tercatat menjadi starter dalam enam dari delapan pertandingan Spanyol, termasuk partai final melawan Argentina, serta turut mencetak gol saat timnya mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal.

Kemampuan membantu serangan, menciptakan peluang, dan menjaga intensitas permainan selama pertandingan dinilai sesuai dengan kebutuhan taktik Flick.

Meski demikian, Barcelona menghadapi sejumlah kendala untuk merealisasikan transfer Porro, terutama karena Tottenham telah memperpanjang kontraknya pada 14 Juni hingga 2031.

Klub asal London tersebut dikabarkan mematok harga lebih dari EUR 60 juta atau sekitar Rp1,14 triliun, sehingga menjadi tantangan bagi kondisi keuangan Barcelona.

Hingga kini, belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Tottenham, sementara peluang merekrut Porro pada bursa transfer Januari masih bergantung pada kemampuan finansial Barcelona dan kesediaan klub Inggris tersebut melepas sang pemain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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