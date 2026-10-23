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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.12 WIB

Prediksi Brest vs Nice di Ligue 1: Mampukah Ajorque Bawa Tuan Rumah Menang?

Brest menjamu Nice di pekan kedelapan Liga Prancis. (Istimewa) - Image

Brest menjamu Nice di pekan kedelapan Liga Prancis. (Istimewa)

JawaPos.com - Brest akan menjamu Nice pada pekan kedelapan Liga Prancis 2026/2027 di Stadion Francis-Le Ble, Sabtu (24/10) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali meraih hasil positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Brest memiliki modal cukup baik menjelang laga ini.

Produktivitas gol mereka lebih menjanjikan dibandingkan Nice, yang masih kesulitan menemukan performa terbaik ketika bermain di kandang lawan.

Meski demikian, Brest tetap perlu memperhatikan lini pertahanan yang belum sepenuhnya konsisten.

Berdasar klasemen sementara, Brest menempati peringkat ke-10 dengan koleksi sembilan poin dari tujuh pertandingan. Nice berada di urutan ke-13 dengan delapan poin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Brest.

Tim asuhan Julien Lachuer tersebut sudah mencetak 13 gol dalam tujuh pertandingan Ligue 1 musim ini,  bakal merepotkan pertahanan Nice.

Namun, produktivitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pertahanan yang solid.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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