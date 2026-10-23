Imbang lawan Rennes, Nick Woltemade Ingin Bawa Juventus Menang

JawaPos.com - Nick Woltemade ingin membawa Juventus menang meski pada akhirnya ditahan imbang Rennes di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Jumat (22/10/2026).

Pada laga melawan Rennes, Nick Woltemade menjadi penyelamat Juventus dari kekalahan. Dia berhasil mencetak gol penalti pada menit ke-67 yang membuat laga berakhir imbang.

Usai laga, Nick Woltemade mengatakan para pemain sudah berjuang. Sebenarnya laga melawan Rennes ingin dijadikan awal kebangkitan Juventus setelah kekalahan dari Lazio.

"Kami harus terus percaya dan berjuang. Kami perlu melupakan kekalahan dari Lazio dan menemukan energi positif, terutama malam ini," kata Nick Woltemade kepada Sky Sport yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (22/10/2026).

Penyerang 24 itu menegaskan bahwa para pemain ingin Juventus memenangkan pertandingan. Meskipun laga berakhir imbang, Woltemade yakin Bianconeri akan kembali menemukan performa terbaiknya dengan pemain-pemain berkualitas yang dimiliki.

"Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menang, tetapi itu tidak terjadi. Sekarang kami harus terus maju dan bekerja keras. Kami memiliki pemain berkualitas, dan dengan energi seperti ini, semuanya akan berjalan dengan baik," pungkas Nick Woltemade.

Luciano Spalletti memainkan Nick Woltemade sebagai starter. Dia bermain 90 menit dan berduet dengan Kolo Muani di lini depan.