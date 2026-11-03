Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos di Liga Europa: Roazhon Park Jadi Ancaman, Tuan Rumah Menang

Rennes mengandalkan kekuatan Roazhon Park untuk menghadapi Olympiakos yang membawa sembilan kemenangan beruntun menjelang duel Liga Europa. (Rennes)
JawaPos.com — Rennes diprediksi mengalahkan Olympiakos 1-0 di Roazhon Park pada pertandingan keempat fase liga Liga Europa 2026/2027, mengandalkan kekuatan kandang untuk menghentikan rentetan kemenangan tim tamu.
Pertemuan dua kesebelasan yang belum terkalahkan di kompetisi ini membuka peluang Les Rouge et Noir memperbaiki posisi ke-13 sekaligus memangkas jarak dengan wakil Yunani tersebut.
Rennes mengantongi lima poin dari tiga pertandingan setelah meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang.
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Olympiakos datang dengan modal lebih meyakinkan, menempati peringkat kelima berkat sembilan poin hasil menyapu bersih tiga laga pembuka.
Perbedaan empat poin membuat pertandingan ini penting bagi upaya tuan rumah mendekati kelompok teratas.
Namun, Rennes harus menunjukkan respons setelah pertahanan mereka menjadi sasaran empuk dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Rennes layak berharap kepada Roazhon Park karena belum pernah kalah di kandang sepanjang musim ini.
Pasukan Franck Haise bahkan sedang memburu kemenangan kandang keenam secara beruntun, sebuah modal kuat menghadapi tim tamu yang juga tengah menikmati periode positif.
Penampilan Rennes di depan pendukung sendiri memberikan gambaran berbeda dibandingkan perjalanan tandang mereka.
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