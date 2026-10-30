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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Prediksi Skor Nice Vs Rennes di Liga Prancis: Duel Ketat Tuan Rumah dan Tim Tamu Saling Jegal

OGC Nice dan Rennes akan saling berhadapan pada laga lanjutan Liga Prancis. (Dok. Nice) - Image

OGC Nice dan Rennes akan saling berhadapan pada laga lanjutan Liga Prancis. (Dok. Nice)

JawaPos.com - OGC Nice akan menghadapi Rennes pada pekan kesembilan Liga Prancis 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Allianz Riviera pada Jumat (30/10) waktu setempat atau Sabtu (31/10) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim datang dengan modal yang cukup baik.

Rennes saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi 16 poin dari delapan pertandingan.

Sementara itu, Nice berada di peringkat ke-10 dengan 11 poin.

Kemenangan akan membantu Rennes menjaga persaingan di papan atas, sedangkan Nice berpeluang memperbaiki posisi sekaligus melanjutkan tren positif.

Rennes memiliki modal berupa produktivitas gol yang cukup tinggi. Mereka telah mencetak 18 gol dalam delapan pertandingan Liga Prancis musim ini.

Ketajaman lini depan tersebut menjadi salah satu kekuatan yang perlu diwaspadai Nice.

Nice sendiri mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati empat pertandingan awal liga tanpa kemenangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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