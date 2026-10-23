Vinicius Dikritik Legenda Valencia, Posisi di Real Madrid Terancam Diomande

Penampilan Vinicius Jr. saat Real Madrid menghadapi RB Leipzig mendapat sorotan. Santi Canizares meminta sang winger kembali bekerja keras, sementara Yan Diomande mulai menunjukkan potensi sebagai pesaingnya. (Instagram/@vinijr)
JawaPos.com - Vinicius Jr. kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan dalam kemenangan Real Madrid 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Di tengah kesempatan untuk membuktikan diri, winger asal Brasil itu justru mendapat kritik tajam dari mantan kiper Valencia, Santi Canizares.
Vinicius masuk dalam susunan pemain inti Madrid pada pertandingan tersebut. Namun, ia dinilai belum mampu memberikan pengaruh berarti di lapangan.
Situasi itu semakin menarik karena Yan Diomande yang masuk sebagai pemain pengganti justru tampil lebih efektif. Meski hanya bermain kurang dari 15 menit, Diomande disebut mampu mencatatkan statistik lebih baik dan mencetak satu gol.
Dalam wawancara yang dikutip Defensa Central, Canizares diminta memberikan pandangan mengenai situasi Vinicius, terutama setelah penampilannya melawan Leipzig.
Mantan pemain sepak bola Spanyol itu tidak ragu melontarkan kritik. Menurutnya, Vinicius tidak lagi pantas mendapatkan pujian seperti sebelumnya dan harus bekerja keras untuk kembali mencapai level terbaiknya.
“Vinicius sudah tidak lagi layak mendapatkan pujian seperti dulu; tidak ada gunanya bagi Mourinho untuk memainkannya dan melihat apakah dia kembali ke level terbaiknya.”
Canizares juga menyampaikan pesan langsung kepada pemain berusia 26 tahun tersebut agar kembali menunjukkan kerja keras yang membawanya mencapai level elite.
“Dia harus kembali bekerja seperti saat dia mencapai level elite,” tambahnya.
Canizares turut menyinggung kegagalan Vinicius meraih Ballon d'Or. Menurutnya, momen tersebut menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan kepercayaan diri sang pemain.
“Rodri mendapatkan Golden Ball atas kerendahan hatinya tanpa harus menjadi pemain terbaik di dunia tahun itu, itulah mengapa Vinicius tidak memilikinya,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022