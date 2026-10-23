Vinicius Dikritik Legenda Valencia, Posisi di Real Madrid Terancam Diomande

JawaPos.com - Vinicius Jr. kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan dalam kemenangan Real Madrid 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Di tengah kesempatan untuk membuktikan diri, winger asal Brasil itu justru mendapat kritik tajam dari mantan kiper Valencia, Santi Canizares.

Vinicius masuk dalam susunan pemain inti Madrid pada pertandingan tersebut. Namun, ia dinilai belum mampu memberikan pengaruh berarti di lapangan.

Situasi itu semakin menarik karena Yan Diomande yang masuk sebagai pemain pengganti justru tampil lebih efektif. Meski hanya bermain kurang dari 15 menit, Diomande disebut mampu mencatatkan statistik lebih baik dan mencetak satu gol.

Canizares Minta Vinicius Kembali Bekerja Keras Dalam wawancara yang dikutip Defensa Central, Canizares diminta memberikan pandangan mengenai situasi Vinicius, terutama setelah penampilannya melawan Leipzig.

Mantan pemain sepak bola Spanyol itu tidak ragu melontarkan kritik. Menurutnya, Vinicius tidak lagi pantas mendapatkan pujian seperti sebelumnya dan harus bekerja keras untuk kembali mencapai level terbaiknya.

“Vinicius sudah tidak lagi layak mendapatkan pujian seperti dulu; tidak ada gunanya bagi Mourinho untuk memainkannya dan melihat apakah dia kembali ke level terbaiknya.”

Canizares juga menyampaikan pesan langsung kepada pemain berusia 26 tahun tersebut agar kembali menunjukkan kerja keras yang membawanya mencapai level elite.

“Dia harus kembali bekerja seperti saat dia mencapai level elite,” tambahnya.

Canizares turut menyinggung kegagalan Vinicius meraih Ballon d'Or. Menurutnya, momen tersebut menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan kepercayaan diri sang pemain.