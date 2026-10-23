Prediksi Skor Ipswich Town vs Nottingham Forest: Rawan Imbang di Portman Road

JawaPos.com - Ipswich Town akan menghadapi Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Kedua tim sama-sama mengincar kebangkitan setelah menelan kekalahan pada laga terakhir.

Pertandingan Ipswich Town vs Nottingham Forest dijadwalkan berlangsung di Portman Road, Ipswich, Inggris, Sabtu (24/10) pukul 02.00 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi The Tractor Boys, julukan Ipswich Town.

Ipswich Town datang dengan modal cukup menjanjikan meski gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Manchester City akhir pekan lalu. Mereka kalah 2-3, tetapi mampu memberikan perlawanan dan merepotkan tim papan atas.

Sebelumnya, Ipswich Town berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 2-1 di kandang sendiri pada 10 Oktober. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka berpotensi memanfaatkan dukungan suporter saat tampil di Portman Road.

Saat ini, Ipswich Town menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin dari tujuh pertandingan. Kemenangan atas Nottingham Forest akan membuka peluang bagi mereka untuk merangsek ke posisi enam besar, meski persaingan di papan tengah masih ketat.

Di sisi lain, Nottingham Forest datang ke Portman Road dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 0-1 dari Arsenal pada akhir pekan lalu. Performa tim asuhan Oliver Glasner itu juga belum konsisten sepanjang musim ini.

Nottingham Forest baru mengumpulkan lima poin dari tujuh pertandingan dan berada di peringkat ke-19 klasemen sementara. Selain kesulitan meraih kemenangan, mereka juga menghadapi persoalan produktivitas setelah hanya mencetak lima gol sepanjang musim ini.

Bagi Nottingham Forest, pertandingan melawan Ipswich Town menjadi kesempatan untuk bangkit. Pasalnya, The Reds menelan kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir, yakni saat menghadapi Coventry City, Crystal Palace, dan Arsenal.

Prediksi Skor Ipswich Town Vs Nottingham Forest Meski dibayangi hasil buruk, Nottingham Forest memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan Ipswich Town.