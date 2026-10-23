Vinicius Jadi Sorotan Jelang El Clasico, Mbappe Membela dan Perez Absen

Real Madrid menatap El Clasico dengan sejumlah cerita di luar lapangan. Vinicius Jr. menjadi sorotan setelah ditarik keluar, Kylian Mbappe memberikan pembelaan, dan Florentino Perez dikabarkan tidak hadir di Camp Nou. (Bein Sports)
JawaPos.com - Real Madrid menghadapi El Clasico melawan Barcelona dengan sejumlah isu yang menarik perhatian. Selain persiapan di lapangan, sorotan tertuju pada Vinicius Jr. yang terlihat kecewa setelah ditarik keluar dalam kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions.
Penyerang asal Brasil itu meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk pada menit ke-70. Tak lama setelah pertandingan, ia mengunggah pesan reflektif di Instagram yang berbunyi, “Hidup di saat ini. Semuanya akan berlalu.”
Unggahan tersebut memicu perhatian di tengah persiapan Madrid menghadapi Barcelona. Namun, Vinicius tidak menjelaskan secara langsung maksud pesannya. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa unggahan tersebut berkaitan dengan konflik bersama pelatih atau masalah di ruang ganti.
Di tengah sorotan tersebut, Kylian Mbappe justru memberikan dukungan kepada rekannya. Sementara itu, Thibaut Courtois mengingatkan bahwa Madrid masih perlu menjaga konsistensi pertahanan jika ingin meraih hasil positif dalam pertandingan besar berikutnya.
Penampilan Vinicius saat menghadapi Leipzig disebut belum sesuai harapan. Pelatih kemudian memutuskan menggantinya pada menit ke-70, sebelum Yan Diomande masuk dan mencetak gol spektakuler.
Meski demikian, Mbappe tidak menganggap kekecewaan Vinicius sebagai sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurut penyerang Prancis itu, reaksi rekannya menunjukkan keinginan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim dan para pendukung.
“Tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika Vinícius merasa sedih karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk tim dan para penggemar.”
“Dia perlu tetap tenang dan bangga dengan siapa dirinya. Dia pemain hebat dengan kualitas luar biasa,” kata Mbappe kepada Movistar Plus.
Mbappe juga menyoroti tuntutan untuk terus meningkatkan performa. Baginya, kemenangan besar tidak berarti para pemain boleh berhenti mengevaluasi diri.
“Saya baik-baik saja. Saya bisa berbuat lebih banyak. Saya termasuk pemain yang selalu harus mendorong diri sendiri lebih jauh. Bagi pemain seperti saya, itu tidak pernah cukup,” jelasnya.
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