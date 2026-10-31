Manchester United Siapkan Kandidat Pengganti Carrick, Eddie Howe dan Julian Nagelsmann Masuk Radar

Manchester United Siapkan Pengganti Carrick (x @manutd)
JawaPos.com - Manchester United jadi sorotan setelah masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala dikabarkan berada dalam ketidakpastian.
Situasi tersebut muncul setelah Setan Merah menelan kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada 25 Oktober 2026.
Hasil itu memperpanjang periode sulit klub dan memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan di kursi kepelatihan.
Menurut laporan Sky Sports, manajemen klub telah mempertimbangkan sejumlah nama sebagai calon pengganti apabila memutuskan untuk mengakhiri masa kerja Carrick.
Eddie Howe dan Julian Nagelsmann disebut sebagai dua kandidat yang masuk pertimbangan. Namun, kabar tersebut masih berupa laporan mengenai kemungkinan pergantian pelatih, bukan pengumuman resmi dari klub.
Situasi Carrick turut menjadi perhatian setelah CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox mengadakan pembicaraan di pusat latihan Carrington.
Pertemuan itu berlangsung ketika manajemen mengevaluasi langkah berikutnya setelah hasil mengecewakan. Carrick sendiri masih terlihat berada di tempat latihan, tetapi belum ada kepastian mengenai keputusan akhir klub
Baca Juga:Prediksi Skor Real Betis vs Malaga di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Kembali ke Jalur Kemenangan
Selain persoalan pelatih, masa depan kapten Bruno Fernandes juga menjadi bahan pembicaraan.
Gelandang Portugal tersebut sebelumnya dikabarkan tidak dimainkan saat menghadapi Bournemouth dan datang ke pusat latihan untuk menjalani perawatan.
Di tengah tekanan terhadap tim, dukungan sebagian suporter kepada Carrick juga memperlihatkan bahwa persoalan Manchester United tidak hanya berkaitan dengan hasil pertandingan, tetapi turut menyentuh keputusan manajemen dan performa para pemain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022