Manchester United Siapkan Kandidat Pengganti Carrick, Eddie Howe dan Julian Nagelsmann Masuk Radar

JawaPos.com - Manchester United jadi sorotan setelah masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala dikabarkan berada dalam ketidakpastian.

Situasi tersebut muncul setelah Setan Merah menelan kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada 25 Oktober 2026.

Hasil itu memperpanjang periode sulit klub dan memicu spekulasi mengenai kemungkinan perubahan di kursi kepelatihan.

Menurut laporan Sky Sports, manajemen klub telah mempertimbangkan sejumlah nama sebagai calon pengganti apabila memutuskan untuk mengakhiri masa kerja Carrick.

Eddie Howe dan Julian Nagelsmann disebut sebagai dua kandidat yang masuk pertimbangan. Namun, kabar tersebut masih berupa laporan mengenai kemungkinan pergantian pelatih, bukan pengumuman resmi dari klub.

Situasi Carrick turut menjadi perhatian setelah CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox mengadakan pembicaraan di pusat latihan Carrington.

Pertemuan itu berlangsung ketika manajemen mengevaluasi langkah berikutnya setelah hasil mengecewakan. Carrick sendiri masih terlihat berada di tempat latihan, tetapi belum ada kepastian mengenai keputusan akhir klub

Selain persoalan pelatih, masa depan kapten Bruno Fernandes juga menjadi bahan pembicaraan.

Gelandang Portugal tersebut sebelumnya dikabarkan tidak dimainkan saat menghadapi Bournemouth dan datang ke pusat latihan untuk menjalani perawatan.