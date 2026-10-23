Dramatis! Ajax Amsterdam Bobol Gawang Atalanta Dua Kali pada Menit Akhir

Ajax Amsterdam memastikan kemenangan 2-0 atas Atalanta setelah mencetak dua gol pada menit ke-87 dan 90+3. Maurizio Sarri kecewa dengan kesalahan timnya pada penghujung laga. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Ajax Amsterdam berhasil menaklukkan Atalanta dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Conference di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Jumat (23/10). Setelah bermain imbang tanpa gol selama sebagian besar pertandingan, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-87 sebelum menggandakan keunggulan pada masa tambahan waktu.
Dua gol Ajax dicetak Tolu Arokodare dan Abdellah Ouazane. Hasil tersebut sekaligus membuat Atalanta harus pulang tanpa membawa poin dari markas Ajax.
Sejak awal pertandingan, Ajax berusaha mengambil inisiatif serangan. Sejumlah peluang diciptakan tuan rumah melalui Davy Klaassen, Jorthy Mokio, dan Oscar Gloukh. Namun, upaya mereka belum berhasil membuahkan gol.
Atalanta juga berusaha memberikan perlawanan. Meski kedua tim saling mencari celah untuk mencetak gol pembuka, tidak ada peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol hingga babak pertama berakhir.
Skor 0-0 bertahan sampai turun minum.
Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin sengit. Ajax dan Atalanta saling melancarkan serangan, tetapi masih kesulitan menembus pertahanan lawan.
Ajax kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya gedor. Tolu Arokodare masuk menggantikan Marcos Leonardo pada menit ke-66. Abdellah Ouazane dan Viktor Tsygankov juga dimainkan pada menit ke-62.
Perubahan tersebut akhirnya berbuah hasil menjelang pertandingan berakhir. Pada menit ke-87, Arokodare memaksimalkan umpan Youri Baas dan melepaskan tembakan dari tengah kotak penalti. Bola mengarah ke sudut kanan bawah gawang tanpa mampu dihentikan Marco Carnesecchi.
Gol itu membawa Ajax unggul 1-0 sekaligus memecah kebuntuan yang bertahan hampir sepanjang pertandingan.
Atalanta berusaha membalas. Jonathan Rowe mendapat peluang melalui tembakan dari sisi kiri kotak penalti pada menit ke-90. Namun, upayanya berhasil diblok oleh pertahanan Ajax.
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