Prediksi Skor Fiorentina vs Atalanta BC: La Viola Berburu Kemenangan demi Keluar dari Zona Degradasi

Fiorentina mengincar kemenangan lawan Pisa di piala Italia. (Fiorentina)
JawaPos.com - Fiorentina akan menjamu Atalanta BC pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Artemio Franchi, Florence, Jumat (30/10/2026) dini hari WIB.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 02.45 WIB ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil setelah melewati sejumlah laga yang tidak berjalan sesuai harapan.
Fiorentina membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membuka jalan keluar dari zona degradasi. Sementara itu, Atalanta datang dengan pekerjaan rumah yang tidak kalah besar, terutama dalam membenahi pertahanan yang belakangan mudah ditembus lawan.
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Tuan rumah sedang berada dalam periode sulit. Dari delapan pertandingan Serie A yang sudah dijalani, Fiorentina menelan enam kekalahan. Catatan tersebut membuat tekanan terhadap tim semakin besar, terlebih mereka juga belum mampu meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan kandang liga sejak akhir musim lalu.
Kekalahan 1-2 dari Inter Milan pada pertandingan sebelumnya menjadi gambaran masalah yang masih menghantui La Viola. Fiorentina sebenarnya sempat berada dalam posisi yang menjanjikan, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Dua gol lawan pada menit-menit akhir membuat mereka kembali kehilangan poin.
Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Paolo Vanoli. Fiorentina perlu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, bukan hanya ketika membangun serangan. Kesalahan pada fase akhir laga menjadi persoalan yang harus segera diperbaiki jika mereka ingin mengamankan hasil positif saat menghadapi Atalanta.
Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi tambahan motivasi bagi Fiorentina. Namun, dukungan suporter saja tidak cukup jika tim masih kesulitan menjaga keseimbangan permainan. Lini belakang harus tampil lebih disiplin, sementara para pemain depan dituntut memaksimalkan peluang yang tercipta.
Di sisi lain, Atalanta juga belum menemukan konsistensi yang diharapkan. Tim berjuluk La Dea itu hanya mengumpulkan empat poin dari enam pertandingan liga terakhir. Mereka juga kebobolan 14 gol dalam periode tersebut, sebuah catatan yang menunjukkan bahwa sektor pertahanan masih membutuhkan banyak perbaikan.
Hasil imbang 4-4 melawan Frosinone pada laga sebelumnya memperlihatkan persoalan tersebut. Atalanta mampu mencetak empat gol, tetapi gagal menjaga keunggulan karena pertahanan mereka juga beberapa kali kehilangan kendali. Meski Nikola Krstovic membukukan dua gol, hasil akhir tetap menyisakan pekerjaan rumah bagi tim.
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